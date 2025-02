A partir desta sexta-feira, 28, usuários de celulares Android poderão usar o Pix por aproximação para fazer pagamentos sem precisar digitar senha. A nova funcionalidade, que usa a tecnologia NFC, permitirá que os clientes realizem transações apenas encostando o celular na maquininha de cartão.

No entanto, o recurso não estará disponível para iPhones, pois a Apple não solicitou licença ao Banco Central para atuar como iniciadora de transação de pagamento (ITP). Isso significa que, por enquanto, o Apple Pay não terá integração com o Pix por aproximação no Brasil.

Como funciona o Pix por aproximação?

Com a nova modalidade, pagamentos poderão ser feitos sem necessidade de QR Code, senha ou a função "copia e cola". Nas compras online, o Pix será concluído diretamente dentro do site da empresa vendedora, com apenas um clique.

O valor máximo por transação será de R$ 500, mas os usuários poderão reduzir esse limite ou definir um teto diário para essa modalidade.

Bancos e carteiras digitais compatíveis

O Pix por aproximação já vinha sendo testado desde novembro por grandes bancos e empresas de tecnologia. Usuários de Android poderão ativar a função em carteiras digitais, como o Google Pay, e utilizá-la da mesma forma que cartões de débito e crédito.

Entre os bancos e adquirentes que participam da iniciativa estão:

C6 Bank

PicPay

Itaú (através da maquininha Rede)

(através da maquininha Rede) Cielo

Getnet

PagBank

Stone

SumUp

Fiserv

Safra Pay

Sicredi

Azulzinha

Mercado Pago

Bin

Bancos terão de autorizar pagamentos via ITP

Além da nova funcionalidade, a partir desta sexta (28), os bancos serão obrigados a autorizar transações iniciadas por um Iniciador de Transação de Pagamento (ITP). Isso significa que plataformas de pagamento poderão processar Pix sem que o cliente precise acessar diretamente o aplicativo do banco.

Já a adesão ao Pix por aproximação, tanto por aplicativos bancários quanto por maquininhas, será opcional. No entanto, espera-se que a concorrência entre as instituições financeiras incentive uma adoção mais ampla do serviço.

O Banco Central (BC) recomenda que os clientes verifiquem com seus bancos se a funcionalidade já está disponível.

Segurança e autenticação reforçadas

Para usar o novo serviço, será necessário cadastrar as chaves Pix na carteira digital ou diretamente em sites e aplicativos de lojas. A autorização será feita junto ao banco, no ambiente da carteira digital ou do e-commerce.

Cada transação exigirá autenticação via biometria, reconhecimento facial, senha ou chave de segurança, tornando as operações mais seguras e reduzindo riscos de fraudes.

Impacto no varejo e no consumo

O Pix por aproximação deve impulsionar o uso do meio de pagamento no comércio, já que atualmente a maioria das transações com Pix acontece entre pessoas (45%).

Hoje, pagar com Pix em lojas físicas pode ser mais demorado do que com cartão, pois o usuário precisa abrir o aplicativo do banco, copiar um código e aguardar a confirmação. A simplificação desse processo pode aumentar a adesão dos consumidores e reduzir o abandono de carrinhos no e-commerce.

Segundo o Banco Central, os pagamentos por aproximação já representam 65% das transações presenciais com cartões no Brasil. A expectativa é que o Pix siga essa tendência, especialmente porque as taxas cobradas são menores do que as dos cartões, beneficiando lojistas.

Atualmente, o Pix já é o meio de pagamento mais usado no Brasil, com mais de 16 bilhões de transações no terceiro trimestre de 2024 , contra 5 bilhões no cartão de crédito.