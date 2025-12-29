PIS/Pasep 2025: prazo para saque do abono salarial termina hoje

Encerra-se nesta segunda-feira, 29, o prazo para sacar o abono salarial PIS/Pasep 2025, referente ao ano-base 2023. Segundo dados do Ministério do Trabalho, cerca de 141 mil trabalhadores ainda não retiraram o benefício, que soma mais de R$ 145,7 milhões disponíveis.

Têm direito ao abono trabalhadores que atuaram por pelo menos 30 dias no ano-base e receberam até dois salários mínimos mensais.

Informações sobre banco de recebimento, datas e valores — inclusive de anos anteriores — podem ser consultadas no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.

Calendário unificado

Assim como em 2024, o calendário de pagamentos foi unificado: tanto empregados da iniciativa privada quanto servidores públicos recebem de acordo com o mês de nascimento. Atualmente, o saque está disponível na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. A última leva de pagamentos foi liberada em agosto para nascidos em novembro e dezembro.

Até agora, foram pagos R$ 30,7 milhões a 26,5 mil trabalhadores, o que representa 99,47% do público previsto. Após o prazo, os valores não sacados serão devolvidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Nesse caso, ainda é possível recuperar o benefício, mas o processo passa a ser feito pelos canais do Ministério do Trabalho.

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

Via de regra, o abono está disponível para aqueles que trabalharam ao menos 30 dias no ano-base de referência (2023) e receberam remuneração de até dois salários mínimos por mês.

Confira abaixo o que é preciso para ter direito ao benefício:

Ter cadsatro no PIS/Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) com a data do primeiro emprego há no mínimo cinco anos;

Ter trabalhado para empregadores que contribuem com um dos dois programas;

Ter recebido até dois salários mínimos no valor em vigor no ano-base durante o período trabalhado;

Ter permanecido empregado por ao menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2023;

Ser declarado corretamente pelo empregador — pessoa jurídica ou governo — na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial do ano-base;

Alguns grupos ficam de fora dos critérios de pagamento do PIS/Pasep. São eles:

Empregados domésticos;

Trabalhadores rurais ou urbanos empregados por pessoa física;

Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica;

Onde consultar o valor disponível?

Para consultar o banco de recebimento do benefício, a data e os valores pagos, em 2025 e nos anos anteriores, os trabalhadores precisam acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho ou o portal Gov.Br.

Consulta por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho

Atualizar o aplicativo; Fazer login com CPF e senha cadastrada no site Gov.Br; Selecionar a opção "Benefícios"; Procurar pela aba "Abono Salarial"; Consultar se está apto e qual valor disponível para saque.

Consulta para trabalhadores do setor privado

Além do Gov.Br e aplicativo, os trabalhadores do setor privado podem consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.