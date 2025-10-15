PIS/Pasep: lote extra de R$ 1,5 bilhão é pago nesta quarta-feira; veja quem recebe

O Ministério do Trabalho e Emprego paga nesta quarta-feira, 15, um lote extra do abono salarial do PIS/Pasep para 1,6 milhão de trabalhadores. O pagamento, referente ao ano-base de 2023, soma R$ 1,5 bilhão e pode ser sacado até 29 de dezembro.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) explica que este lote adicional atende profissionais cujos dados foram enviados pelos empregadores fora do prazo regular. A liberação segue as regras da resolução Codefat/MTE nº 1.013, de 2025, que ampliou o período para registro das informações.

Do total de beneficiários, 697.814 são trabalhadores de empresas privadas (vinculados ao PIS) e 942.387 são servidores públicos (vinculados ao Pasep).

Quem tem direito ao lote extra?

Podem receber o lote extra os profissionais que trabalharam em 2023 com remuneração de até dois salários mínimos e cujos dados foram informados pelos empregadores até 20 de junho de 2025.

O calendário oficial do abono salarial de 2025 iniciou em fevereiro e encerrou em agosto. Ao todo, R$ 30,7 bilhões foram destinados a cerca de 25,8 milhões de trabalhadores com direito ao benefício neste ano.

Qual o valor do abono salarial?

O valor pago varia conforme o tempo trabalhado no ano-base. Quem cumpriu os 12 meses de 2023 recebe um salário mínimo completo, equivalente a R$ 1.518 em 2025.

Para quem trabalhou menos tempo, o cálculo é proporcional, sendo cada mês trabalhado correspondendo a 1/12 do salário mínimo (R$ 127). Assim, quem trabalhou seis meses, por exemplo, recebe R$ 762.

Regras para receber o PIS/Pasep

Têm direito ao abono os trabalhadores que cumprem os seguintes requisitos:

Trabalharam formalmente por pelo menos 30 dias em 2023

Receberam até dois salários mínimos por mês na época (R$ 2.640)

Estão inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

Tiveram seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais)

Como consultar se tem direito

Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao benefício por três canais:

Pela internet: acesse o site servicos.mte.gov.br/spme-v2 e faça login com sua conta Gov.br. Depois, clique em "Abono Salarial" para conferir se receberá o benefício.

Pelo aplicativo: baixe a Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), faça login com CPF e senha do Gov.br e acesse a opção "Abono Salarial - Consultar" na tela inicial ou no menu "Benefícios e Abono Salarial".

Por telefone: ligue para o número 158, de segunda a sábado, das 7h às 22h (exceto feriados).

Onde e como sacar

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada. O Pasep é pago pelo Banco do Brasil aos servidores públicos.

Clientes da Caixa recebem o depósito em conta-corrente ou na poupança digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Correntistas do Banco do Brasil têm o valor depositado direto na conta, com saque disponível nos caixas eletrônicos.

Atenção ao prazo

O prazo para resgatar o abono termina em 29 de dezembro de 2025 para todos os beneficiários. Quem não sacar até essa data terá o valor devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), mas poderá solicitar o resgate em até cinco anos.

Após esse período de cinco anos, os valores são definitivamente incorporados ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de recuperação. Por isso, é importante verificar o direito ao benefício e fazer o saque o quanto antes.