Perito judicial mostra como dá pra comprar imóveis com até 80% de desconto

Um perito judicial acaba de declarar algo que pode ser bastante interessante pra quem sonha em ter o próprio imóvel, seja pra morar ou para ganhar um bom dinheiro com aluguel. Segundo ele, qualquer brasileiro poderia comprar o próprio imóvel nos próximos 3 meses, caso quisesse.

E isso é verdade até para aquelas pessoas que não tem muito dinheiro agora.

Ou seja, se você tem o sonho de comprar o próprio imóvel, talvez tenha chegado a sua hora. Chegou o momento de dar adeus ao aluguel que não falha em levar todo mês parte do seu salário. E, quem sabe, também pode ter chegado o momento de virar o jogo e começar a receber aluguel como proprietário de um imóvel?

Conheça o perito por trás dessa declaração ousada

O perito judicial que fez essa declaração é ninguém menos que Lerry Granville, formado em direito, marketing e com um histórico invejável: ele já comprou mais de 300 imóveis seguindo a exata mesma técnica que quer te ensinar.

E acredite se quiser: antes de comprar seu primeiro imóvel, Granville era servente de pedreiro e viu seu próprio imóvel ir a leião por não conseguir pagar as parcelas do financiamento.

Você vai descobrir como ele virou o jogo e se tornou milionário ao explorar uma técnica desconhecida por boa parte dos brasileiros.

Ele saiu de servente de pedreiro e chegou ao milhão; veja como

É justamente por ter vindo de baixo que Granville acredita que qualquer um pode comprar o próprio imóvel, em um tempo tão curto como 3 meses, mesmo com as condições mais adversas.

Afinal, ele mesmo começou sem nenhum dinheiro. Pior: começou cheio de dívidas.

Quando tinha 24 anos, Granville tinha seu próprio negócio, era casado e estava financiando seu apartamento. Tudo parecia encaminhado em sua vida.

Mas depois de algumas dificuldades financeiras, o negócio quebrou. Granville se enrolou com as parcelas do financiamento e acabou perdendo o imóvel.

Completamente endividado e sem dinheiro para pagar advogados, ele foi forçado a aprender como comprar imóveis com um excelente desconto.

O método desenvolvido por Granville é tão eficiente que ele conseguiu replicar isso com sucesso em mais de 300 imóveis. Ou seja, trata-se de uma técnica muito testada e validada.

QUERO DESCOBRIR QUAL A TÉCNICA DESENVOLVIDA POR GRANVILLE

'Esse é um mercado multimilionário e totalmente inexplorado', diz o perito

O perito judicial passou a comprar imóveis com desconto como se não houvesse amanhã. Ao longo dos últimos anos, foram mais de 300 imóveis comprados, tanto para ele quanto para clientes.

Por ter passado por esse processo centenas de vezes, Granville passou a entender o que dava mais certo do que dava errado nesse jogo. O perito começou a entender, de fato, quais as estratégias mais eficientes desse mercado.

Assim, Granville se tornou professor e desenvolveu sua própria metodologia de compra de imóveis com desconto.

Agora, o desafio era outro: Granville já havia provado o poder de sua técnica, mas será que ele era capaz de ensinar o que aprendeu?

Bom, esse desafio também foi vencido. Granville já ensinou suas técnicas para milhares de pessoas e, ao longo dos últimos anos, 57 desses alunos já fizeram negócios de mais de 1 milhão de reais.

Agora, ele quer continuar espalhando esse conhecimento, e quer ensinar a você tudo que aprendeu ao longo dos últimos anos.

Mas quanto dinheiro você pode ganhar com esse conhecimento?

As estratégias de Granville são tão poderosas por serem extremamente versáteis. Você pode usar esse conhecimento de diversas formas, tanto para enriquecimento financeiro quanto para realização de um sonho pessoal.

Veja só alguns exemplos do que você pode fazer depois de aprender essa técnica:

1) Comprar o próprio imóvel mais barato

Essa talvez seja a parte que mais interessa à maior parte dos brasileiros. Afinal, no nosso país, 7 em cada 10 brasileiros moram de aluguel, segundo o Censo QuintoAndar de Moradia, realizado em parceria com o Datafolha.

E a depender da cidade em que você mora, os preços praticados podem ser exorbitantes. Em São Paulo, por exemplo, o aluguel está batendo recorde como um dos mais caros dos últimos tempos.

Ou seja, ter um apartamento ou uma casa própria traz inúmeras vantagens. Só de se livrar do aluguel, você já teria uma boa parte do seu salário de volta pra você.

Pense em como seria ter R$ 1.000, R$ 2.000 ou até mesmo R$ 3.000 sobrando, todo mês, simplesmente por não ter que pagar aluguel. Você poderia usar esse dinheiro para viajar, ter uma vida mais confortável, ou até mesmo para investir.

São muitas vantagens. Não é à toa que esse é um sonho de grande parte dos brasileiros.

O problema é que os financiamentos no nosso país têm juros altíssimos, o que torna praticamente inviável financeiramente a realização desse sonho.

Mas com a estratégia de Granville, dinheiro pode não ser um problema. Afinal, você vai estar comprando um imóvel por até metade do preço ou até menos do que isso.

E mais: você não precisa ter todo o dinheiro disponível na hora da compra. Existem diversas estratégias descobertas por Granville que possibilitam essa operação para praticamente qualquer um.

Granville vai abrir em detalhes essa estratégia secreta em um evento especial de revelação. Trata-se de uma aula para dar mais informações a quem estiver interessado nesse tema.

QUERO DESCOBRIR QUAL A TÉCNICA SECRETA PARA COMPRAR MEU IMÓVEL COM DESCONTO

Por ora, basta você saber que essa não é a única forma de usar esse conhecimento. Em vez de só se livrar do aluguel, você pode virar o jogo e começar a receber pagamentos todo mês.

2) Ser proprietário e receber aluguéis todos os meses

É aqui que começa a entrar em jogo a gigantesca oportunidade de ganhar dinheiro que esse conhecimento traz.

Vamos supor que você aprenda essas técnicas e, daqui a um tempo, tenha 10 imóveis em São Paulo. Claro que demoraria um bom tempo pra você chegar a esse patamar, mas é algo totalmente possível.

Em setembro de 2022, o preço médio do aluguel na cidade estava em R$ 37,80 por metro quadrado, de acordo com o índice FipeZAP+.

Se esses apartamentos tiverem o tamanho médio de 50 metros quadrados, estamos falando de cerca de R$ 2.000 por mês de aluguel. Com 10 apartamentos, você receberia 20 mil reais por mês com esse empreendimento.

Isso mesmo, 20 mil reais por mês. E esse dinheiro vem com uma série de vantagens:

Imóveis são investimentos bastante conservadores, de forma que seu capital não está correndo muito risco;

Seus ganhos estão protegidos pela inflação, então você não precisa se preocupar com isso;

Como você comprou os imóveis com desconto, provavelmente ainda vai conseguir algum lucro se quiser vender;

Atualmente existem empresas que cuidam de toda a burocracia do aluguel, de forma que você não precisa fazer praticamente nada.

E, é claro, 10 imóveis é apenas um número hipotético. Se você quiser continuar explorando esse mercado e comprar 20, 30, até 50 imóveis, seus ganhos mensais podem explodir. Não há motivo pra ficar de fora dessa.

E como tudo pode ser feito online, você nem precisa morar em São Paulo para se beneficiar das altas taxas de aluguel da cidade.

QUERO DESCOBRIR QUAL A TÉCNICA SECRETA PARA GANHAR DINHEIRO COM ALUGUÉIS

E se esse não for o seu plano, ainda existem outras formas de usar esse conhecimento.

3) Comprar e vender imóveis com lucro

Você também pode usar uma estratégia mais simples para ganhar dinheiro com isso: comprar imóveis com desconto e vender mais caro.

Em uma estimativa até conservadora, é possível embolsar um lucro de até R$ 50 mil em apenas 6 meses seguindo essa estratégia. Quer saber como? Vamos lá.

De acordo com Granville, o ideal para quem está começando é buscar um imóvel mais barato, de até R$ 200 mil.

Esse é um valor que permite a compra sem todo o dinheiro para investir. É possível usar o FGTS, financiar, existem diversas maneiras.

Além disso, Granville explica que o período médio de um ciclo de compra dura 3 meses. Esse é o tempo praticado pela maioria dos seus alunos. No entanto, como você vai estar começando, vamos supor que demore 6 meses pra comprar e vender o imóvel.

“Como o preço que você pode conseguir com essa técnica costuma ser de aproximadamente 50%, você pode comprar um imóvel desses por cerca de R$ 100 mil. Se você quiser buscar um lucro rápido, coloca à venda por R$ 150 mil e pronto. R$ 50 mil no seu bolso com apenas um imóvel”, explica o empresário.

Ou seja, em apenas 6 meses você embolsaria R$ 50 mil de lucro – um ganho médio de R$ 8.300 mensais. Tudo isso trabalhando de casa, apenas com um computador e com as técnicas de Granville.

QUERO DESCOBRIR QUAL É A TÉCNICA PARA COMPRAR IMÓVEIS COM DESCONTO E VENDER MAIS CARO

Mas caso você ainda pense que tudo isso é muito arriscado, há uma última alternativa que é à prova de desculpas.

4) Trabalhar como assistente e oferecer seus serviços=

Essa é a forma mais segura de começar nesse mercado – e ainda com boas chances de fazer muito dinheiro.

Se você não quer envolver seu nome nesse mercado por não ter ainda a confiança necessária, não tem problema. Você pode trabalhar como assistente de arrematação e oferecer seus serviços a outras pessoas.

Acredite: existem muitos brasileiros com dinheiro para investir e que têm bastante interesse em imóveis. Mas essas pessoas ficam de fora por não encontrar boas oportunidades.

Você pode entrar nesse negócio com o conhecimento, enquanto o investidor entra com o capital. Você oferece seu serviço e ganha uma comissão bem gorda por ele.

Também dá pra ganhar bastante dinheiro aqui. Granville explica:

“Vamos supor que você encontre um investidor com R$ 500 mil querendo comprar um imóvel de R$ 800 mil. Você faz esse negócio com ele, cobrando 10% do lucro. Você pode comprar o imóvel por R$ 500 mil usando o capital do investidor e fazer uma venda rápida por R$ 700 mil. O lucro seria de R$ 200 mil, e sua comissão, R$ 20 mil. Pronto, R$ 20 mil no seu bolso com apenas um negócio – em que você não teve que investir nada.”

QUERO DESCOBRIR QUAL A TÉCNICA SECRETA E TRABALHAR COMO ASSISTENTE

Deu pra entender como esse é um mercado cheio de possibilidades? Com certeza alguma dessas 4 opções se aplica à sua realidade. Portanto, não há motivo pra ficar de fora dessa aula, onde Granville vai revelar sua técnica secreta.

Nessa aula, Granville vai entrar mais a fundo nas partes técnicas e abrir em detalhes essa técnica – incluindo como comprar sem ter todo o dinheiro e até mesmo estando negativado.

Para participar da revelação da técnica, é só clicar no link abaixo e fazer sua inscrição. Sua vida financeira pode mudar completamente em pouco tempo.

QUERO ASSISTIR À REVELAÇÃO DA TÉCNICA SECRETA

