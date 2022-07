Nubank (NUBR33) lança Pix parcelado

O Nubank (NUBR33) anunciou nesta quinta-feira, 21, que permitirá que os clientes da fintech utilizem o limite do cartão de crédito para realizar pagamentos via Pix, o serviço foi denominado de Pix no Crédito.

Dessa maneira, os usuários do Nubank poderão escolher pagar em uma única vez ou em até 12 parcelas, com a cobrança de juro a partir de 1.99%. Segundo a empresa, o objetivo é oferecer mais uma alternativa para que as pessoas possam manter o controle sobre seus gastos, concentrando-os em um lugar só.

No aplicativo do Nubank, os usuários poderão simular as parcelas em tempo real e conferir as taxas que serão cobradas antes de confirmar a transação. E assim como outros produtos de parcelamento da empresa, é possível antecipar o pagamento das parcelas do Pix no Crédito e conseguir desconto nos juros com essa antecipação.

Para o destinatário nada muda, ele continuará recebendo a transferência do Pix na hora, e mesmo se parcelado, receberá o valor total do pagamento. Vale ressaltar que o limite da transferência está atrelado ao limite disponível no cartão de crédito do cliente.

“O Pix está crescendo cada vez mais no mercado varejista e de serviços, e muitos comerciantes oferecem um desconto pelo seu uso. Com o Pix no crédito, oferecemos aos clientes uma alternativa para aproveitar esses descontos, ao mesmo tempo em que permitimos parcelar a compra para melhor adequar às suas necessidades financeiras”, explicou Jeremy Selesner, diretor da área de cartões do Nubank.

Na primeira fase de lançamento, a funcionalidade foi disponibilizada com exclusividade para membros da NuCommunity. A partir desta quinta-feira, dia 21 de julho, o Pix no Crédito está disponível para uma parcela reduzida dos clientes, sendo liberada gradualmente para a base completa no Brasil.