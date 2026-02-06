Invest

Mega-Sena tem ganhador único e paga R$ 141,8 milhões; veja cidade

Concurso 2.969 foi sorteado nesta quinta-feira; prêmio principal saiu para apenas uma aposta

Mega-Sena pode pagar R$ 41 milhões no concurso deste sábado (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 05h20.

A Mega-Sena pagou R$ 141.844.705,71 a uma aposta de São Gonçalo (RJ) que acertou as seis dezenas do concurso 2.969, realizado nesta quinta-feira, 5.

Os números sorteados foram 01 – 02 – 05 – 14 – 18 – 32.

Premiação da Mega-Sena

Além do prêmio principal, 172 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 26.187,86 cada. Outras 10.322 apostas fizeram a quadra e terão direito a R$ 719,30 por bilhete.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado no sábado, 7, com prêmio estimado em R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas.

