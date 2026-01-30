Invest

Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 115 milhões

Concurso 2.966 não teve vencedor na faixa principal

Mega-Sena: prêmio principal acumulou novamente e está estimado em R$ 115 milhões (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Da Redação
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 06h43.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.966 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira, 29. Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 115 milhões para o próximo sorteio.

As dezenas sorteadas foram 06 – 07 – 09 – 43 – 44 – 53.

Ao todo, 68 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 50.520,02 cada. Outras 5.798 apostas fizeram a quadra e garantiram R$ 976,66 por bilhete.

Este foi o 11º sorteio consecutivo da Mega-Sena sem ganhadores na faixa principal.

Como apostar no próximo sorteio da Mega-Sena

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) deste sábado, 31, em qualquer lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa.

No caso dos bolões, o sistema permanece disponível até as 20h30, tanto no portal Loterias Caixa quanto no aplicativo oficial. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

