Mega-Sena acumula e próximo prêmio vai a R$ 116 milhões

Sorteio teve 106 apostas ganhadoras na quina

Volante da Mega-Sena (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 12h49.

O prêmio do concurso 2.975 da Mega-Sena acumulou neste sábado, 21, após ninguém acertar as seis dezenas sorteadas.

Os números foram: 07 - 10 - 17 - 35 - 44 - 46.

Com isso, a estimativa para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira, 24 de fevereiro, é de R$ 116 milhões.

Na quina, 106 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 36.398,76.

Outras 7.501 apostas fizeram a quadra e terão direito a R$ 847,85 cada.

