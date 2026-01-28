Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 102 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.965 da Mega-Sena, realizado na terça-feira, 27, e o prêmio principal voltou a acumular. Com isso, a estimativa da Caixa para o próximo sorteio é de R$ 102 milhões.

Os números sorteados foram 01 – 20 – 22 – 23 – 35 – 57.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, apostas em faixas inferiores foram contempladas. Ao todo, 65 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 47.303,48. Já 4.783 apostas fizeram a quadra e vão receber R$ 1.059,63 cada.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até 20h (horário de Brasília) de quinta-feira, 29. Os jogos estão disponíveis em qualquer lotérica do país, além dos canais digitais da Caixa, pelo site ou aplicativo oficial.

No caso de apostas em bolão, o sistema aceita registros até 20h30, tanto no portal Loterias Caixa quanto no aplicativo.

A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6.

*Com informações da Agência Brasil