Mega-Sena 2.964: ninguém acerta e prêmio vai para R$ 92 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.964 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (24). Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 92 milhões para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira, 27.

Os números sorteados foram: 03 – 09 – 15 – 17 – 30 – 60.

Apesar de ninguém ter levado a bolada principal, 121 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 22.818,11. Outras 7.163 apostas fizeram a quadra e levam R$ 635,36 cada.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de terça-feira, em qualquer casa lotérica do país, no site ou no aplicativo da Caixa. Já os bolões podem ser registrados até 20h30 pelo portal ou aplicativo Loterias Caixa.

O valor da aposta simples, com seis números, é de R$ 6.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena? A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal. O que fazer com o prêmio da Mega-Sena? Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para: Pagar dívidas

Investir no futuro

Fazer uma viagem dos sonhos

Ajudar a sua família e amigos

Fazer a diferença no mundo A melhor maneira de usar o prêmio da Mega-Sena é aquela que atende às suas necessidades e objetivos individuais.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Como apostar na Mega-Sena

