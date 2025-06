Mega-Sena acumula e pagará prêmio de R$ 61 milhões no próximo sorteio

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.873 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado, 7. O próximo sorteio será na terça-feira, 10, e pagará um prêmio de R$ 61 milhões.

Foram sorteadas as dezenas 04 - 05 - 17 - 27- 52 - 56.

A quina teve 95 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 44.356,88. Os 8.838 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 681,13.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.