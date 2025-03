Trump confirma intenção de criar reserva estratégica com 5 criptomoedas; saiba quais

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump confirmou no último domingo, 2, que pretende criar uma reserva estratégica de criptomoedas. Inicialmente, o anúncio do líder da maior economia do mundo sugeria que a reserva contaria com três criptomoedas, mas esclareceu posteriormente que ela deve contar com cinco.

Em uma publicação nas redes sociais, Trump disse que a criação da reserva faz parte do seu objetivo de transformar os Estados Unidos na "capital mundial de cripto", uma promessa que ele compartilhou pela primeira vez durante a sua campanha nas eleições presidenciais de 2024.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Segundo Trump, "uma reserva de criptomoedas nos EUA vai impulsionar essa indústria crítica depois de anos de ataques corruptos pelo governo Biden, e é por isso que minha ordem presidencial direcionou um grupo de trabalho para avance na criação de uma reserva".

Na primeira publicação, o presidente citou apenas os ativos XRP, Solana e Cardano, o que pegou o mercado de surpresa, já que a expectativa era que qualquer reserva se concentrasse no bitcoin. Entretanto, ele rapidamente publicou um outro anúncio para esclarecer a informação.

"E, obviamente, o bitcoin e o ether, assim como outras criptomoedas valiosas, serão o coração dessa reserva. Eu também amo o bitcoin e a Ethereum", disse. A nova publicação indica, ainda, que a reserva poderia contar com outros ativos além desses cinco, mas sem especificar quais.

A criação de uma reserva de criptomoedas, em especial a de bitcoin, tem animado investidores e levado a fortes altas de preço a cada novidade anunciada por Trump. A nova fala do presidente fez o bitcoin saltar 20%, antes de devolver parte dos ganhos no dia seguinte.

Entretanto, ainda não está claro quando a reserva será criada, como ela funcionará e quais ativos farão parte. A expectativa é que o projeto ainda seja avaliado pelo grupo de trabalho criado por Trump, ganhando mais detalhes. Se ele for considerado viável, ele ainda precisará ser aprovado no Congresso.

Em relatório recente, a gestora Bernstein destacou que ainda há muitas "incertezas" em torno da iniciativa e que poderá ser difícil colocá-la em prática. A maior dificuldade estaria na inclusão de outras criptomoedas para além do bitcoin na reserva, já que esses outros ativos não contam com a tese de "ouro digital" do bitcoin que justificaria uma reserva pelo país.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok