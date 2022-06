Leilão de automóveis tem desconto de até 80% e lance mínimo de R$ 1.700

O Departamento Central de Transportes Internos (DCTI) de São Paulo fará um leilão com 500 lotes de automóveis O evento acontece nos dias 13 e 14 de junho.

O leilão, que é uma parceria com a leiloeira Sato Leilões, disponibilizará carros, motocicletas e sucatas. Ele será online e terá início às 10h. Os descontos são de até 80% e lance mínimo a partir de R$1.700.

Motocicletas em preços especiais

Dentre os destaques, está uma Yamaha/Lander XTZ250 que pode ser arrematada a partir de R$2.400 e uma Toyota Hilux SW4 4X2SR, com lance inicial de R$15 mil.

“Temos neste leilão excelentes oportunidades de negócio para os consumidores que desejam adquirir um automóvel em bom estado e por um preço acessível. Para quem busca empreender, estamos com lotes de utilitários ideais para o transporte de pessoas e mercadorias”, explica Antonio Hissao Sato Junior, CEO da Sato Leilões.

Como participar

Para participar do leilão, basta realizar cadastro no site da Sato Leilões. Os interessados devem ter, no mínimo, 18 anos completos e checar os editais, que têm as informações de pagamento e retirada dos veículos. Para saber mais informações, é só acessar o portal da Sato Leilões.