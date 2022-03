IPVA: segunda parcela de veículos placa final 7 em SP deve ser paga hoje

Os proprietários de veículos de São Paulo com placa final 7 têm até esta sexta-feira, 18 de março, para efetuar o pagamento da segunda parcela do IPVA 2022 com desconto de 5%, concedido pelo governo estadual. Neste ano, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) foi parcelado em cinco vezes, de fevereiro a junho.

O calendário de vencimento de acordo com o final de placa dos veículos segue até o dia 23 de março, considerando apenas os dias úteis (veja na tabela abaixo). A consulta do valor do imposto pode ser feita em toda a rede bancária ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento.

Como pagar o IPVA Para efetuar o pagamento, basta informar o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor) nos canais oferecidos pela rede bancária e realizar o recolhimento do tributo. É possível utilizar internet banking, débito agendado, aplicativos bancários ou terminais de autoatendimento. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas.

O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.