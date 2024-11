Qual o melhor Macbook? 5 opções para comprar na Black Friday

Se você está buscando um MacBook com bom custo-benefício para comprar na Black Friday, há diversas opções no mercado com diferentes configurações de armazenamento e tamanhos de tela. Para facilitar sua decisão, aqui estão os principais MacBooks disponíveis para ajudá-lo a escolher o modelo ideal.

MacBook Air M1 8GB de RAM e SSD 256GB: A Melhor Opção Custo-Benefício

O MacBook Air Apple M1 é uma excelente opção para quem procura um notebook potente e acessível. Equipado com 8GB de RAM e SSD de 256GB, o dispositivo se destaca por seu desempenho superior, comparável até mesmo ao MacBook Pro M1. Com uma bateria que pode durar até 30 horas, é ideal para quem precisa de autonomia para o dia todo. Seu design fino e premium continua presente, e a tela de 13,3 polegadas, com resolução de 2560x1600, entrega uma experiência visual nítida e agradável. No entanto, a conectividade é limitada, com apenas duas portas USB-C, e não há tela sensível ao toque.

Com o chip M1, o MacBook Air oferece uma experiência de uso consistente e fluida. Seu sistema macOS (Big Sur) garante performance otimizada, enquanto a conectividade inclui Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

MacBook Air M2 13,6” 8GB RAM 256GB: Desempenho Superior com Design Elegante

Este modelo é ideal para quem procura um MacBook mais moderno. O MacBook Air M2 vem com um chip Apple M2, que combina uma CPU de 8 núcleos (4 de desempenho e 4 de eficiência) e uma GPU de 8 núcleos. Seu display Liquid Retina de 13,6 polegadas oferece uma resolução de 2560x1664 pixels e suporta 1 bilhão de cores, garantindo uma qualidade visual excelente. A câmera FaceTime HD de 1080p oferece qualidade superior para videochamadas, e o sistema de som com quatro alto-falantes cria uma experiência de áudio imersiva.

Além disso, o MacBook Air M2 tem 8GB de memória unificada e SSD de 256GB, que garantem ótimo desempenho para multitarefas e armazenamento. A conectividade sem fio é rápida e confiável, com suporte para Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3.

MacBook Air M2 13,6” 8GB RAM 512GB: Para Quem Precisa de Mais Armazenamento

Este modelo é uma opção interessante para quem precisa de mais espaço para armazenamento sem comprometer o desempenho. O MacBook Air M2 com 8GB de RAM e SSD de 512GB oferece o mesmo desempenho excelente do modelo anterior, mas com o dobro de capacidade de armazenamento. O chip M2 oferece uma CPU de 8 núcleos e uma GPU de 10 núcleos, o que garante desempenho superior em tarefas mais intensivas. A tela Liquid Retina de 13,6 polegadas e a resolução de 2560x1664 pixels tornam a experiência de visualização ainda melhor.

Com 8GB de memória unificada e 512GB de SSD, o MacBook Air M2 é perfeito para profissionais e estudantes que precisam de mais espaço para armazenar arquivos grandes, como vídeos e projetos. Além disso, a conectividade Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 garantem uma experiência sem interrupções.

MacBook Pro M2 13,3” 8GB RAM 256GB: Alta Performance em um Design Compacto

Se você busca um MacBook com alta performance e um design mais compacto, o MacBook Pro M2 de 13,3 polegadas pode ser a melhor opção. Equipado com o chip M2, que possui 8 núcleos de CPU e 10 núcleos de GPU, o dispositivo é ideal para tarefas mais exigentes, como edição de vídeos e renderização de gráficos. Sua tela de 13,3 polegadas tem resolução de 2560x1600 pixels, proporcionando imagens nítidas e vibrantes.

Com 8GB de memória RAM e SSD de 256GB, o MacBook Pro M2 é uma máquina ágil e eficiente. A autonomia da bateria é de até 18 horas, o que garante um dia inteiro de uso sem precisar carregar. Seu teclado de alta qualidade e touchpad preciso complementam a experiência de uso.

MacBook Pro M1 Pro 16,2” 16GB RAM 1TB SSD: Para Quem Precisa de Máxima Performance

O MacBook Pro M1 Pro de 16,2 polegadas é ideal para profissionais que precisam de potência de processamento máxima. Equipado com o chip M1 Pro, que possui uma CPU de 10 núcleos e uma GPU de 16 núcleos, ele entrega desempenho excepcional em tarefas complexas, como edição de vídeo em 4K, modelagem 3D e desenvolvimento de software. A tela Retina de 16,2 polegadas, com resolução de 3456x2234 pixels, proporciona imagens incrivelmente detalhadas.

Com 16GB de memória RAM e 1TB de SSD, o MacBook Pro M1 Pro é ideal para quem precisa de muito espaço de armazenamento e agilidade em multitarefas. Sua bateria de 100 watt-hora oferece uma autonomia de até 21 horas, tornando-o um excelente parceiro de trabalho para longas sessões de produtividade.

A conectividade inclui portas Thunderbolt 4, oferecendo flexibilidade para conectar dispositivos externos. Seu sistema de som com seis alto-falantes oferece uma experiência de áudio envolvente, e a câmera FaceTime HD de 1080p é perfeita para videochamadas profissionais.