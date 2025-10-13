Leilão da Receita Federal tem MacBook por R$ 700 e carro a R$ 2.500. Veja como participar

O pagamento deve ser feito à vista, conforme as regras estabelecidas no edital. (Foto/Bloomberg)
Colaboradora
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17h11.
Comprar um MacBook Air por R$ 700 ou um smartphone por R$ 150 pode parecer improvável, mas é o que a Receita Federal está oferecendo em seu leilão de outubro.
São mais de 300 lotes de produtos apreendidos ou abandonados, com preços que chegam a ser até dez vezes menores que os praticados no mercado.
Os lances podem ser feitos exclusivamente pela internet, das 8h do dia 23 de outubro até as 21h de 27 de outubro. A sessão pública para classificação das propostas está marcada para 28 de outubro, às 9h, com a apresentação dos lances a partir das 10h.
A categoria de smartphones é a mais extensa do leilão, com forte presença de produtos da Apple e outras marcas. Entre os principais destaques estão:
Outras marcas:
Notebooks:
Combos especiais:
Veículos:
Entretenimento e esportes:
Outros:
Os itens são vendidos no estado em que se encontram, sem qualquer garantia de funcionamento. Sendo assim, muitos produtos podem apresentar defeitos, estar incompletos ou necessitar de manutenção.
Vale destacar que alguns lotes têm proibição de revenda comercial, sendo permitido apenas o uso pessoal.
O pagamento deve ser feito à vista, conforme as regras estabelecidas no edital. Os arrematantes terão até 30 dias após o leilão para retirar os produtos.
Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos e empresas com CNPJ regular. Contudo, é obrigatório ter o selo de confiabilidade Prata ou Ouro no portal Gov.br.
Para dar lances, basta acessar o site da Receita Federal, entrar em "Serviços" e selecionar "Consultar leilões da Receita Federal". Depois, é necessário fazer login com a conta Gov.br e escolher o lote desejado para incluir a proposta.
Principais datas: