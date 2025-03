INSS começa a pagar benefícios antecipados nesta quinta-feira

O INSS começa a pagar nesta quinta-feira, 6, a antecipação da folha de fevereiro para 15,2 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios. O pagamento foi ajustado devido ao Carnaval, que neste ano ocorreu no início de março.

Os primeiros a receber são os segurados com cartões de benefício terminados em 3, 4, 8 e 9. Na sexta-feira (7), será a vez dos finais 5 e 0. No total, a folha de pagamentos soma R$ 82,2 bilhões.

Atualmente, o INSS paga 40,6 milhões de benefícios por mês, sendo que 70% dos segurados recebem um salário-mínimo, hoje fixado em R$ 1.518. Outros 12,2 milhões ganham acima do piso, e 10,6 mil segurados recebem o teto da Previdência Social.

A consulta aos valores pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS e pela Central 135.

Calendário de pagamento antecipado

Final do benefício Data original Nova data de pagamento 3 e 8 10/03 06/03 4 e 9 11/03 06/03 5 e 0 12/03 07/03

O segurado pode conferir o número final do benefício no cartão, observando o dígito que aparece antes do traço.