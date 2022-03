Imposto de renda: duas ferramentas para te ajudar na hora da declaração

Você perde o sono por causa do imposto de renda? Então não se preocupe! Apesar dele ser uma das dores de cabeça mais comuns para a maioria dos brasileiros, é possível se preparar com organização e fugir do rugido do Leão. A declaração pode ser feita até o dia 29 de abril às 23h59m59s no site da Receita Federal (clique aqui para fazer o download). E pensando em facilitar o processo, a EXAME Invest preparou uma live com especialista e um e-book com tudo o que é preciso saber sobre a declaração do imposto de renda (IR).

Prestar contas é uma obrigação dos cidadãos, mesmo assim, poucos sabem como fazer de maneira adequada. Por causa dessa desinformação, muitas pessoas acabam pagando o imposto atrasado e, por isso, o contribuinte pode receber a notificação de lançamento de multa. Porém, a ideia aqui é justamente evitar os erros na hora do pagamento do imposto.

Saiba como declarar investimentos no Imposto de Renda com a live da EXAME Invest. Clique aqui!

A live Imposto de Renda 2022 Sem Complicações, mediada pelo jornalista e editor da EXAME Invest, Carlo Cauti, tem a presença de um time de peso para esclarecer as maiores dúvidas no processo de prestação de contas ao Leão. Durante o bate-papo, é possível descobrir como não errar na declaração de ativos como Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) ou ativos internacionais. Também foram esclarecidas dúvidas para quem é trader e aqueles que investem com criptomoedas. Os convidados são:

Felipe Dantas, especialista em criptoativos da EXAME;

Alice Porto, contadora da bolsa;

Arthur Vieira, especialista em (FIIs) do BTG Pactual;

Bernardo Carneiro, especialista de BDRs do BTG Pactual;

Otto Sparenberg, analista técnico do BTG Pactual;

Juliana Machado, analista CNPI e especialista em fundos de investimento no BTG Pactual.

Além da live, a EXAME Invest também disponibiliza o e-book Guia do Imposto de Renda EXAME para aqueles que buscam aprofundar ainda mais os conhecimentos antes de fazer a declaração. O objetivo é fornecer todas as ferramentas necessárias para que a declaração aconteça de maneira mais leve. O material é o conteúdo de apoio crucial para o esclarecimento de dúvidas e realização do passo a passo da declaração. Além disso, é possível salvar o e-book para acessar nos próximos anos. Agora, é só arregaçar as mangas e colocar a mão na massa!

Assista à live Imposto de Renda 2022 Sem Complicações e aprenda a declarar seus investimentos

O que é o imposto de renda (IR)?

O imposto de renda é uma taxação sobre sua renda e a declaração serve para calcular o valor da taxa que cada contribuinte deve pagar. Algumas despesas específicas, como por exemplo, consultas médicas e pensões alimentícias reduzem o valor a ser pago.

De maneira geral, entre os meses de março e abril é preciso declarar a renda à Receita Federal, conhecida como Leão.

É preciso declarar o imposto de renda (IR) se você teve:

Um rendimento tributável acima de R$ 28.559,70 no ano anterior ao da declaração. Entram nessa classificação, salários, horas extras, benefícios do INSS e o Auxílio Emergencial;

Bens em valor superior a R$ 300 mil, como casas, veículos e investimentos;

Rendimentos isentos ou tributáveis em valor superior a R$ 40 mil;

Renda bruta de atividade rural superior a R$ 142.798,50;

Capital com venda de imóveis, veículos ou outros;

Operações em Bolsas de Valores;

Moradia no Brasil no ano anterior.

Se inscreva gratuitamente e entenda o imposto de renda com o e-book Guia do Imposto de Renda EXAME, conteúdo gratuito da EXAME Invest