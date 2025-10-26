Halloween das finanças: 5 formas de superar o medo de investir

O fantasma das finanças pessoais é real — o mau investimento. Neste Halloween, para afastar qualquer monstro da carteira, é fundamental olhar para três pilares: liquidez do ativo investido, retorno e proteção. Em um cenário de inflação persistente e juros ainda elevados, diversificar é a palavra que impede o investidor de levar qualquer susto, até aqueles mais experientes.

Aquela máxima conhecida no mercado, “não coloque todos os ovos na mesma cesta”, tem um motivo: quando o investidor distribui seus recursos em diferentes ativos, ele reduz o impacto que uma eventual perda em um investimento pode ter sobre todo o patrimônio, explica Gabriel Eisner, consultor financeiro e sócio da Mhydas Planejamento Financeiro.

Com a Selic em 15%, a renda fixa fica extremamente atrativa, mas existem outros investimentos que podem oferecer rentabilidade e segurança. O ouro é um exemplo, assim como os Brazilian Depositary Receipt (BDRs) de grandes empresas.

Mas não significa que investir na Selic não seja vantajoso — o Tesouro Selic está aí para provar isso. Também há os títulos isentos, que afastam qualquer medo da tributação, como as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do Agronegócio (LCA). Se olhar por outra ótica, o Tesouro IPCA+ é quem pode proteger o investidor da temida inflação.

A expectativa do mercado é que a taxa Selic se mantenha em 15% até o final do ano. Em 2026, o mercado já discute corte de juros. “Se as projeções são de queda da Selic, os pré-fixados podem ser vantajosos, pois garantem uma taxa fixa”, diz Marina Naime, gerente de Educação da B3.

Se o medo for a alta dos juros ou a inflação…

Para quem teme a alta da taxa básica, o Tesouro Selic resolve o pesadelo, já que ele acompanha os juros em retorno. Quando a Selic sobe, a rentabilidade do Tesouro Selic também sobe, e quando ela cai essa rentabilidade também cai, mas o retorno do investido é sempre positivo.

Ou seja, ele rende de acordo com as decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) e é um investimento de baixo risco e alta liquidez, comenta Rafaela de Sá, planejadora financeira CFP pela Planejar. O investidor pode resgatar o valor em um ou dois dias, sendo considerado um investimento extremamente seguro, indicado, inclusive, para compor reservas de emergência.

Já o Tesouro IPCA+ protege contra a inflação ao combinar a variação do índice de preços com uma taxa de juros real, oferecendo rentabilidade acima da inflação e garantindo poder de compra ao longo do tempo.

Mas é importante que o investidor fique atento ao prazo de vencimento, pois o resgate antecipado pode resultar em perdas, sobretudo se for feito antes do período estabelecido. “Hoje é possível encontrar papéis com rentabilidade próxima de IPCA mais 6,8% líquidos ao ano, o que preserva o poder de compra no longo prazo”, complementa de Sá.

Embaixo da cama? A volatilidade local

No mercado financeiro, o bicho-papão é a volatilidade local. Para fugir do risco Brasil, é possível investir em empresas globais através dos BDRs — ações estrangeiras negociadas na B3. Eles permitem investir em outras empresas, como Apple, Amazon ou Google, sem precisar abrir conta no exterior.

“Os BDRs também ajudam a dolarizar parte da carteira, o que é uma forma inteligente de proteção em períodos de instabilidade econômica ou política no Brasil. No entanto, é importante ficar atento à taxa de câmbio, já que esses ativos são atrelados ao dólar”, diz Eisner.

Ele ainda acrescenta: momentos em que a moeda americana está mais baixa podem representar boas oportunidades para fazer aportes e ampliar a exposição internacional com custo menor.

Para os menos arriscados

Tal qual um dente de alho afasta um vampiro, o ouro afasta a insegurança. O metal é conhecido por ser um ativo de proteção em momentos de incertezas econômicas e geopolíticas, como os conflitos entre Israel e Hamas e Rússia e Ucrânia — assim como as tensões comerciais entre Estados Unidos e China e EUA e Brasil.

Em 2025, o ouro sobe mais de 50%, ultrapassando a marca de US$ 4.100 por onça-troy. Isso porque nos últimos anos houve uma alta demanda pelo metal, em um movimento global de busca por proteção patrimonial — muito impulsionado também pela demanda dos bancos centrais.

Diferente de outros ativos, ele não depende de emissões financeiras ou de performance de empresas, e seu valor é sustentado por ser um ativo físico e finito, o que confere estabilidade mesmo em períodos de crise econômica ou inflação alta, explica Eisner.

“A maneira mais prática de investir em ouro é por meio dos ETFs, que são fundos de investimento negociados em bolsa de valores. Comprando cotas de um ETF atrelado ao ouro, o investidor tem um retorno semelhante ao que teria se comprasse diretamente o metal, porém sem as preocupações inerentes à guarda e transporte desse tipo de ativo”, diz Naime.

Quem tem medo do lobo-mau?

Na cantiga infantil, o lobo-mau é o vilão. Na vida adulta, o Imposto de Renda (IR) é quem assusta os investidores. Para aqueles que buscam reduzir a incidência do IR, LCIs e LCAs são opções bastante interessantes.

Ao contrário de aplicações como títulos de renda fixa convencionais — que seguem a tabela regressiva do Imposto de Renda, com alíquotas que começam em 22,5% e podem cair até 15% conforme o prazo — ou dos fundos sujeitos ao come-cotas, as LCIs e LCAs são isentas de IR, pelo menos por ora.

Isso ocorre porque o governo utiliza esses incentivos para direcionar recursos a áreas consideradas estratégicas da economia: as LCIs são voltadas ao financiamento do setor imobiliário, enquanto as LCAs apoiam o agronegócio — dois segmentos de grande relevância para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Gostosuras ou travessuras

Num universo de tantos gráficos e números, é importante se atentar para não cair em travessuras. Naime alerta sobre influenciadores que trazem dicas infalíveis ou alocar toda a sua carteira em um, ou poucos ativos.

“Deixar-se levar pela emoção e, principalmente, investir em algo que você não conhece podem ser armadilhas. Ter clareza sobre os produtos financeiros que você está escolhendo, como funcionam e quais os riscos envolvidos é fundamental. É como dirigir um carro: você precisa entender como ele funciona para evitar acidentes.”

Agir por impulso em momentos de euforia também é um alerta que De Sá faz. “Pânico e ignorar taxas e impostos também.” Por isso, é fundamental atentar-se nos custos de administração, come-cotas e tributação, que podem reduzir significativamente o retorno real do investimento.

“Neste Dia das Bruxas, a lição é clara: o medo só domina quem não se prepara. Diversificar, entender o próprio perfil e escolher produtos alinhados ao momento econômico é o caminho para transformar incerteza em estratégia e garantir que o único susto venha das histórias de Halloween, não da carteira de investimentos”, finaliza a planejadora financeira.