Invest
BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaMercadosMinhas FinançasOnde InvestirSimuladores

Lucro do Itaú bate novo recorde e chega a R$ 12,6 bilhões no 3º trimestre

Crédito garante a 12ª alta seguida do lucro, mas rentabilidade recua e serviços ficam estagnados

Itaú: maior banco da América Latina divulgou resultados do 3º trimestre

Itaú: maior banco da América Latina divulgou resultados do 3º trimestre

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 18h49.

Priorizar nos meus resultados Google
  • Lucro recorrente recorde de R$ 12,6 bilhões no 3º trimestre, alta de 6,7% em um ano
  • Carteira de crédito chega a R$ 1,54 trilhão, com consignado privado quase dobrando em 12 meses
  • Inadimplência do Itaú é cerca de metade da do resto do mercado em pessoas físicas e empresas
  • Retorno sobre o patrimônio recua para 23,6%, e receitas com serviços e seguros ficam estagnadas
  • Banco mantém projeções para 2026 e reduz a estimativa de alíquota de imposto

O Itaú Unibanco (ITUB4) encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro recorrente gerencial recorde de R$ 12,6 bilhões, alta de 6,7% sobre o mesmo período de 2025 e de 2,5% em relação ao segundo trimestre. As comparações desconsideram o resultado da operação de varejo na Colômbia, vendida em julho. Sem esse ajuste, o avanço foi de 6,2% no ano e de 1,7% no trimestre. É a 12ª alta trimestral consecutiva do lucro do banco.

No acumulado de nove meses, o lucro soma R$ 37,3 bilhões, ante R$ 34,5 bilhões no mesmo intervalo do ano passado.

A rentabilidade, porém, perdeu fôlego. O ROE recorrente consolidado ficou em 23,6%, abaixo dos 24,3% registrados no segundo trimestre. Na operação brasileira, o indicador foi de 24,5%.

O banco argumenta que carrega capital acima do necessário: com o índice de capital principal (CET1) em 11,5%, e não nos 12,7% atuais, o ROE consolidado seria de 24,7%.

Crédito cresce 10% puxado por consignado, imóveis e pequenas empresas

A carteira de crédito total chegou a R$ 1,544 trilhão em setembro, alta de 10,2% em 12 meses e de 1,4% no trimestre. Excluindo a venda da operação colombiana, o crescimento foi de 10,9% no ano e de 2,2% no trimestre. No Brasil, o saldo somou R$ 1,3 trilhão, avanço de 10,9%. A projeção para 2026, de expansão entre 5,5% e 9,5%, foi mantida.

O destaque é o consignado privado, cuja carteira subiu 93,7% em um ano e 11,6% no trimestre. O Itaú se apresenta como líder desse produto.

O crédito imobiliário cresceu 15,8%, para R$ 158,8 bilhões, e o banco afirma ter 56% de participação entre os privados na originação dos últimos 12 meses.

A carteira de micro, pequenas e médias empresas avançou 15,1%, para R$ 320,4 bilhões. Na contramão, o financiamento de veículos encolheu 3,6%.

Com mais crédito na rua, a margem financeira com clientes subiu 6,9% em um ano, para R$ 33,3 bilhões. A margem com o mercado, ligada à gestão da tesouraria, saltou 42,3% no trimestre, para R$ 1,3 bilhão.

'Calote' do Itaú segue na metade do visto no resto do sistema

A inadimplência acima de 90 dias ficou em 2% no consolidado, alta de 0,1 ponto percentual no trimestre, e em 2,1% no Brasil, estável. Entre pessoas físicas, o índice foi de 3,7%. O ponto de atenção está nas pequenas e médias empresas, cujo atraso acima de 90 dias subiu para 2,1%, ante 1,6% em junho de 2025.

O banco vendeu no trimestre R$ 251 milhões em créditos com baixa chance de recuperação, o que reduziu os indicadores em até 0,05 ponto.

A comparação com o restante do mercado é o argumento mais forte do balanço. Em pessoas físicas, o atraso acima de 15 dias no Itaú está em 6,7%, contra 13,1% nos demais bancos. Em pessoas jurídicas, a relação é de 2,9% para 5,8%. No consignado privado, produto que mais cresce no banco, o atraso é de 6,9%, ante 18,9% no mercado.

O custo do crédito, que reúne provisões para perdas, descontos e recuperações, somou R$ 10,4 bilhões, alta de 10,2% em um ano, ritmo igual ao da carteira.

Serviços travam, e despesas ficam sob controle

As receitas com serviços e resultado de seguros somaram R$ 14,1 bilhões, praticamente estáveis, com queda de 0,2% no trimestre e alta de 0,2% em um ano. O banco manteve a projeção de crescimento entre 2% e 5% para essa linha em 2026.

Do lado dos custos, as despesas não decorrentes de juros cresceram 1,7% em 12 meses, para R$ 17,1 bilhões, abaixo da inflação do período. O índice de eficiência ficou em 37,5% no consolidado e em 35,7% no Brasil, ante 37,1% um ano antes. Quanto menor o índice, mais eficiente é o banco.

Imposto menor no radar para 2026

Todas as projeções para o ano foram mantidas, com uma exceção. O Itaú reduziu a estimativa de alíquota efetiva de IR e CSLL para a faixa de 28% a 29%, ante 29,5% a 32,5% projetados originalmente.

A alíquota mostra quanto do lucro antes dos impostos o banco de fato paga em Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, depois de deduções e benefícios fiscais. Com uma alíquota menor, uma fatia maior do resultado chega ao lucro líquido, o que favorece o resultado final do ano mesmo sem melhora operacional.

O banco encerrou setembro com valor de mercado de US$ 83 bilhões e ativos totais de R$ 3,35 trilhões.

Acompanhe tudo sobre:ItaúBancosBalanços

Mais de Invest

Ibovespa tem 6ª queda seguida e dólar sobe ao maior nível do ano

Como investir no exterior por meio de uma holding? BTG lança a Conta PIC

Mega da Virada 2026 tem prêmio de mais de R$ 1 bilhão; veja como apostar

As 9 ações que mais se repetem nas carteiras recomendadas após a reeleição de Lula

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa tem 6ª queda seguida e dólar sobe ao maior nível do ano

Ciência

Telescópios Hubble e Webb encontram 27 mundos desconhecidos além de Netuno

Future of Money

Mercado Bitcoin continua fora do ar mais de 24h após ataque hacker

Mundo

Astronautas dos EUA podem votar do espaço nas eleições; entenda como funciona