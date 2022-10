Esquenta para a Black Friday da Ultragaz dá descontos e bônus de celular

A Ultragaz oferece descontos para compras realizadas por meio do app até quinta-feira, 27, ou enquanto durarem os estoques. O consumidor ganhará R$ 15 de desconto além de R$ 10 de bônus para celular, ambos válidos para a compra do gás de cozinha.

A promoção é válida para a recarga de botijões de 13 kg em todo o país e também para a compra do Vale Gás em algumas cidades.

Para participar da promoção, os consumidores podem utilizar qualquer forma de pagamento, como dinheiro, crédito ou pagamento online (à vista no cartão de crédito). A exceção são compras realizadas com Vale Gás, que podem ser feitas apenas com as formas de pagamento online (à vista no cartão de crédito ou Pix).

A promoção é válida para as regiões atendidas pelo aplicativo da marca, disponível para dispositivos iOS e Android. Confira as localidades contempladas e outras informações no regulamento oficial da promoção.

Serviço

Promoção Esquenta Ultra Friday

Data: até às 19h30 de 27 de outubro ou enquanto durarem os estoques

Onde: no aplicativo da Ultragaz

Para quem: clientes nas cidades atendidas pelo app

Desconto: R$ 15 na recarga do botijão de gás ou na compra do Vale Gás*, além de R$ 10 de bônus no celular;

Regras: promoção válida para recarga de até 2 botijões de 13 kg por pessoa;

Formas de pagamento: dinheiro, crédito, débito ou online (Vale Gás somente no cartão de crédito ou Pix).