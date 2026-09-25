Dinheiro esquecido do PIS/Pasep: quem ainda pode sacar e até quando?

RESUMO ＋ O banco Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira, 25 de setembro, um novo lote do “dinheiro esquecido” do PIS/Pasep a trabalhadores e herdeiros que pediram o ressarcimento até 31 de agosto. Segundo o governo, o saldo médio corrigido pela inflação é de R$ 2,8 mil, e o prazo de solicitação termina em setembro de 2028.

Enquanto a Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta sexta-feira, 25, mais um lote do chamado “dinheiro esquecido” do antigo fundo PIS/Pasep, trabalhadores e herdeiros que ainda não resgataram os valores podem consultar se têm dinheiro disponível e solicitar o ressarcimento. O prazo para fazer o pedido vai até setembro de 2028.

Os pagamentos são referentes às antigas cotas do fundo PIS/Pasep, acumuladas por trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos entre 1971 e 5 de outubro de 1988. O dinheiro não deve ser confundido com o abono salarial PIS/Pasep pago atualmente.

Nesta sexta-feira, recebem os trabalhadores que solicitaram o ressarcimento até 31 de agosto. Quem ainda não fez o pedido pode entrar nos próximos lotes. Solicitações realizadas até 30 de setembro serão pagas em 26 de outubro; até 31 de outubro, em 25 de novembro; até 30 de novembro, em 28 de dezembro; e até 31 de dezembro, em janeiro de 2027.

Os valores disponíveis são corrigidos pela inflação. Segundo o governo, o saldo médio é de R$ 2,8 mil por pessoa, mas o valor varia de acordo com o tempo trabalhado e o salário recebido na época.

Quem pode ter dinheiro esquecido?

Podem ter direito ao ressarcimento trabalhadores que tinham carteira assinada ou eram servidores públicos entre 1971 e 5 de outubro de 1988 e que ainda não sacaram o saldo das antigas cotas do fundo PIS/Pasep.

Em caso de falecimento do titular, o ressarcimento também pode ser solicitado por beneficiários legais, desde que seja apresentada a documentação necessária para comprovar o direito ao saque.

Como consultar se há dinheiro disponível?

A consulta pode ser feita pelo site Repis Cidadão, pelo aplicativo do FGTS ou presencialmente em qualquer agência da Caixa.

Para acessar o Repis Cidadão, é necessário ter uma conta gov.br nos níveis prata ou ouro. A plataforma também apresenta orientações para solicitar o ressarcimento, inclusive nos casos de beneficiários de titulares falecidos.

Como pedir o ressarcimento?

O pedido pode ser feito pelo aplicativo do FGTS ou em uma agência da Caixa. O trabalhador precisa apresentar um documento oficial de identificação.

Para beneficiários legais de um titular falecido, é necessário apresentar, além da documentação de identificação, um dos documentos que comprovem o direito ao saque.

Entre eles estão a Certidão PIS/Pasep/FGTS emitida pela Previdência Social com a relação de dependentes habilitados à pensão por morte; a declaração de dependentes habilitados à pensão emitida pelo órgão responsável pelo pagamento do benefício; ou autorização judicial ou declaração de únicos herdeiros emitida em cartório, acompanhada de autorização de saque assinada pelos dependentes ou sucessores, quando capazes e concordantes.

Quando o dinheiro é pago?

O pagamento segue um calendário definido de acordo com a data em que o trabalhador solicita o ressarcimento.

Solicitações realizadas até Recebe em 31/08/2026 25/09/2026 30/09/2026 26/10/2026 31/10/2026 25/11/2026 30/11/2026 28/12/2026 31/12/2026 Janeiro 2027

Nesta sexta-feira, portanto, entram no pagamento os pedidos feitos até 31 de agosto.

Até quando é possível pedir o dinheiro?

O prazo final para solicitar o ressarcimento é setembro de 2028. Se o pedido não for feito até lá, os valores serão definitivamente incorporados ao Tesouro Nacional e não poderão mais ser sacados.