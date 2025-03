Contribuinte já pode acessar dados parciais da declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025

A partir desta segunda-feira, 17, a Receita Federal disponibiliza dados parciais para os contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025.

O acesso incluirá informações de rendimentos e pagamentos reportados via Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), além de dados sobre atividades imobiliárias (DIMOB), serviços médicos (DMED), Carnê-Leão Web, e rendimentos isentos relacionados a moléstias graves, entre outros.

Os dados disponíveis nesta fase inicial cobrem informações de rendimentos e pagamentos, mas até 1º de abril, a Receita Federal completará o preenchimento com detalhes como saldos bancários, investimentos, imóveis adquiridos, doações realizadas, informações sobre criptoativos, contas bancárias no exterior e ativos de previdência.

O órgão reforça a importância de o contribuinte verificar se as informações pré-preenchidas correspondem à documentação que ele possui. Isso ajudará a evitar inconsistências no momento do envio.

A expectativa é de que a Receita Federal receba cerca de 46,2 milhões de declarações neste ano, um aumento de 6% em relação a 2024. O prazo para entrega vai até o dia 30 de maio, com a possibilidade de envio imediato após o preenchimento.

Obrigações para a Declaração do Imposto de Renda 2025

Estão obrigados a declarar o Imposto de Renda em 2025 os contribuintes que se enquadrarem nas seguintes condições: