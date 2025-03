Como podemos usar a Inteligência Artificial para ter uma operação mais robusta do sistema elétrico?

Em meio à explosão de novas aplicações da Inteligência Artificial (IA), ficou evidente o quanto o futuro desta tecnologia está cada vez mais entrelaçado ao dia a dia do setor elétrico. De um lado, o motivo é o crescimento da carga elétrica, puxada pelo boom mundial dos data centers para suprir a demanda por computação. Por outro lado, a aplicação direta de IA no setor, por exemplo para melhorias de previsões e na modelagem climática . Uma aplicação bastante diferente dessas duas é na detecção de eventos problemáticos no setor elétrico.

Todos os dias, agentes e operadores de diversos sistemas elétricos no mundo executam simulações para definir quais geradores deverão ser acionados para suprir o consumo de energia de forma segura e econômica. Tradicionalmente, utilizam-se previsões para variáveis incertas, como demanda e geração solar ou eólica.

No entanto, o rápido crescimento da produção dessas fontes variáveis aumenta as incertezas do sistema. Isso significa que o uso de uma só previsão para planejar a operação é cada vez mais inadequado. Em seu lugar, a IA pode ser usada para avaliar as condições do sistema em centenas de milhares ou mesmo milhões de possíveis cenários em pouquíssimos segundos. Isso permite que agentes e operadores antecipem suas estratégias para enfrentar, por exemplo, condições desfavoráveis.

A tecnologia de IA que embasa tal processo é a das redes neurais (RN), inicialmente usada com grande sucesso no processamento de imagens, e hoje com diversas aplicações, tais como geração de texto, como o ChatGPT ou DeepSeek, ou modelos preditivos. As RN podem ser treinadas com diversas condições operativas do sistema elétrico, por exemplo a operação das últimas semanas.

Feito isso, podem ser utilizadas para responder, de forma quase instantânea, quais devem ser os pontos de atenção para assegurar um bom funcionamento da rede elétrica considerando cenários que capturem não só as condições usuais, mas aquelas mais desafiadoras ou extremas, mas ainda assim plausíveis.

Se, por um lado, o avanço da IA é um desafio para a expansão dos sistemas elétricos, que precisam se preparar para suprir grandes cargas elétricas ligadas aos data centers, por outro, ela pode tornar a operação e o planejamento desses sistemas mais robustos. Por essas razões, é importante o setor elétrico estar atento e incorporar novas tecnologias de IA.