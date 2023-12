Contas de luz atrasadas podem ser quitadas com até 90% de desconto; saiba como

Quem tem contas de luz em atraso pode quitar os débitos com até 90% de desconto até esta sexta-feira, 22. A iniciativa é uma parceria entre a concessionária Energisa e a Serasa para renegociar 760.015 débitos no Feirão Serasa Limpa Nome. As negociações podem ser realizadas em até 21 vezes pelo cartão de crédito, PIX ou por boleto bancário.

A renegociação ocorre por meio dos canais oficiais online da Serasa e engloba, além de dívidas com a Energisa, mais de 600 outras empresas, como bancos, varejo, financeira e telefonia. Segundo as empresas, o processo é simples e leva cerca de três minutos para ser feito pelo aplicativo ou site.

“A união das duas empresas vai contribuir para conter os altos índices de inadimplência de contas básicas no país. A conta de energia é considerada uma prioridade para os brasileiros”, destaca Aline Maciel, gerente da Serasa Limpa Nome. “Com as ofertas disponíveis pelos canais online da Serasa, o consumidor tem mais facilidade para pagar esse tipo de dívida com segurança”, complementa.

Moradores de quais regiões podem participar?

Estão disponíveis para negociação as dívidas das concessionárias:

Energisa Acre

Energisa Mato Grosso

Energisa Mato Grosso do Sul

Energisa Minas Rio

Energisa Paraíba

Energisa Rondônia

Energisa Sergipe

Energisa Sul Sudeste

Energisa Tocantins

Canais oficiais para negociação online

Os interessados podem consultar as contas em atraso e encontrar os descontos no site da Serasa, no aplicativo Serasa (disponível no Google Play e Apple Store) ou pelo WhatsApp (11) 99575–2096.

