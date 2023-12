O que é Score e para quê ele serve?

O Score é uma ferramenta importante para o consumidor e para a empresa. Para o consumidor, ele pode facilitar o acesso a crédito e a melhores condições de pagamento. Para a empresa, ele ajuda a avaliar o risco de inadimplência e a tomar decisões mais acertadas.

Ele é uma pontuação que reflete a probabilidade de um consumidor ou empresa quitar suas contas em dia. Ele é calculado com base em informações como histórico de pagamento de dívidas, consultas ao CPF e dados de inadimplência. Entenda melhor do que se trata o tal do score.

O que é score

O Score é uma avaliação do histórico financeiro de consumidores ou empresas. Segundo o Serasa Score, essa pontuação varia de 0 a 1000 e reflete as probabilidades de o consumidor quitar suas contas em dia nos próximos seis meses. Baseado em um modelo estatístico, utiliza informações como consultas ao CPF, histórico de pagamento de créditos, dívidas, entre outras.

As faixas de risco no Serasa Score 2.0, de acordo com a pontuação, são as seguintes:

- Excelente: 701-1000

- Bom: 501-700

- Regular: 301-500

- Baixo: 0-300

Empresas consultam essa pontuação ao conceder crédito para avaliar o perfil do cliente em potencial. Além disso, pontuações mais elevadas podem resultar em benefícios, como acesso a taxas de juros mais baixas.

Para quê serve o Score?

Entender como funciona o Score do Serasa é essencial para perceber por que há uma crescente demanda em elevar essa pontuação. Uma pontuação mais elevada facilita o acesso a uma variedade de serviços de crédito. Seja para empréstimos, financiamentos, compras parceladas, assinaturas de serviços ou limites em cartões de crédito, ter um Score alto é vantajoso.

Saber o seu Score não apenas abre portas para diversas oportunidades, mas também oferece benefícios significativos:

Acesso ao crédito facilitado: Empresas costumam consultar o Score para avaliar o risco de inadimplência antes de conceder crédito, tornando mais fácil o acesso a serviços financeiros. Condições de crédito aprimoradas: Um Score alto pode resultar em condições de crédito mais favoráveis, como taxas de juros mais baixas, proporcionando economia financeira a longo prazo. Auxílio no planejamento financeiro: Conhecer o seu Score é uma ferramenta valiosa para compreender melhor sua saúde financeira e planejar suas finanças com mais eficácia. Oportunidade de melhoria: Ao reconhecer um Score baixo, você pode se sentir motivado a tomar medidas para aprimorá-lo, adotando práticas como pagar as contas em dia e manter um histórico de crédito positivo.

Como consultar o meu score?

A consulta ao score é realizada nos sites ou aplicativos das empresas de proteção ao crédito, como Serasa e SPC. Elas pedem apenas que você faça um cadastro com suas informações pessoais e crie um login e uma senha.

Ao entrar na página, você pode conferir a pontuação do seu score, verificar se possui alguma dívida com restrição e se existe alguma proposta de acordo para quitar esse valor em aberto.

As empresas de proteção ao crédito reúnem milhares de empresas e costumam fechar acordos de dívidas com descontos e opções de parcelamento. Pode ser um momento oportuno para resolver uma conta do passado que tem causado preocupação.

O que é Score PJ?

O score PJ é feito para pessoas jurídicas. “Isso é super importante e ele é uma ferramenta utilizada pelas instituições financeiras, por exemplo, na hora de conceder crédito numa empresa”, explica Cleber Genero, vice-presidente de Pequenas e Médias Empresas da Serasa Experian.

Ele funciona de uma forma muito parecida com o Score Pessoa Física. É feito uma avaliação do score para saber o risco que eles estão tomando desta empresa ficar inadimplente. Esse score é usado para tomada de decisão sobre o risco e, consequentemente, sobre a taxa de juro.

Sobre a ótica de parceiros comerciais, se quer comprar matéria-prima, por exemplo, eles também utilizam essa ferramenta pra saber se vão ou não fornecer prazos de pagamento para que você compre os seus insumos, diz Genero.