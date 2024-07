Lineage levanta mais de R$ 22 bilhões na maior IPO do ano

A Lineage, líder no setor de armazenamento e logística com temperatura controlada, arrecadou mais de R$ 22 bilhões em uma oferta pública inicial (IPO) ampliada, segundo fontes internas. A empresa, com sede em Novi, Michigan, Estados Unidos, vendeu quase 57 milhões de ações a U$ 78 (R$ 441) cada, perto do limite superior da faixa de preço, que era de R$ 396 a R$ 464.

De acordo com a Bloomberg, a oferta da Lineage é uma das maiores nos EUA desde a da ARM Holdings e é incomum para os meses de verão. Dados indicam que apenas três empresas levantaram mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,66 bilhões) em bolsas dos EUA em julho na última década, exceto por algumas em 2020 e 2021 devido à pandemia.

Investidores de peso

O fundo soberano da Noruega, avaliado em US$ 1,7 trilhão (R$ 9,61 trilhões), manifestou interesse em adquirir até US$ 900 milhões (R$ 5 bilhões) em ações ao preço do IPO, conforme documentos arquivados. Este interesse destaca a confiança dos investidores na Lineage e no mercado de armazenamento refrigerado.

O mercado de IPOs nos EUA mostrou recuperação este ano, após um período de baixa atividade. Empresas levantaram mais de US$ 22 bilhões (R$ 124 bilhões) até agora, um aumento de dois terços em relação ao mesmo período do ano passado, embora ainda abaixo da média da década anterior à pandemia. Além da Lineage, outras empresas que realizaram IPOs esta semana incluem a OneStream., apoiada pela KKR & Co., que arrecadou cerca de US$ 490 milhões (R$ 2,7 bilhões).

A Lineage, sob a liderança do CEO Greg Lehmkuhl, opera 482 armazéns com uma capacidade total de 85 milhões de metros cúbicos até 31 de março. A Bay Grove continuará a deter a maioria do poder de voto após o IPO. Em 2023, a empresa registrou uma perda líquida de US$ 96,2 milhões (R$ 544 milhões) sobre uma receita de US$ 5,3 bilhões (R$ 30 bilhões), em comparação com uma perda líquida de US$ 76 milhões (R$ 429 milhões) sobre uma receita de US$ 4,9 bilhões (R$ 27 bilhões) no ano anterior.

Os principais gerentes da oferta incluem Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan. e Wells Fargo. A KKR é a principal consultora financeira. A Lineage planeja negociar suas ações no Nasdaq sob o símbolo LINE.