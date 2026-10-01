INSS paga dois grupos nesta quinta (1º); veja quem recebe

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga nesta quinta-feira, 1º, mais uma rodada de benefícios referentes à folha de setembro. Recebem hoje os segurados com final de benefício 6 que ganham até um salário mínimo, além daqueles com finais 1 e 6 que recebem acima do piso previdenciário.

A data também marca o início do calendário de setembro para aposentados, pensionistas e demais beneficiários que recebem mais de um salário mínimo. Para quem ganha até o piso, os depósitos começaram em 24 de setembro e continuam de forma escalonada até 7 de outubro.

Quem recebe do INSS nessa quinta-feira

Para definir a data de pagamento, o segurado precisa observar o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador que aparece depois do traço. Segundo o INSS, em um benefício com número 0108-4, por exemplo, o algarismo utilizado no calendário é o 8.

Entre os segurados que recebem até um salário mínimo, o pagamento dessa quinta-feira é destinado a quem possui final de benefício 6. Os finais 1, 2, 3, 4 e 5 já foram contemplados entre 24 e 30 de setembro, enquanto os demais pagamentos continuam nos próximos dias úteis.

Já entre os beneficiários com renda mensal acima de um salário mínimo, hoje é o primeiro dia do calendário da folha de setembro. Nesse grupo, recebem os segurados com finais 1 e 6. Os pagamentos para quem ganha acima do piso são agrupados em dois finais por dia e seguem até 7 de outubro.

Calendário do INSS para quem recebe até um salário mínimo

Os pagamentos da folha de setembro para os segurados que recebem até R$ 1.621 começaram em 24 de setembro e continuam até 7 de outubro. Apesar de parte dos depósitos ocorrer no mês seguinte, todos eles correspondem aos benefícios referentes à competência de setembro.

Final do benefício 1: recebe em 24 de setembro

recebe em 24 de setembro Final do benefício 2: recebe em 25 de setembro

recebe em 25 de setembro Final do benefício 3: recebe em 28 de setembro

recebe em 28 de setembro Final do benefício 4: recebe em 29 de setembro

recebe em 29 de setembro Final do benefício 5: recebe em 30 de setembro

recebe em 30 de setembro Final do benefício 6: recebe em 1º de outubro

recebe em 1º de outubro Final do benefício 7: recebe em 2 de outubro

recebe em 2 de outubro Final do benefício 8: recebe em 5 de outubro

recebe em 5 de outubro Final do benefício 9: recebe em 6 de outubro

recebe em 6 de outubro Final do benefício 0: recebe em 7 de outubro

O cronograma separa os pagamentos de acordo com o valor mensal do benefício. Por isso, dois segurados com o mesmo número final podem receber em datas diferentes caso um deles ganhe até um salário mínimo e o outro tenha benefício acima desse valor.

Quando recebe quem ganha acima de um salário mínimo

Para aposentados, pensionistas e demais segurados que recebem mais de R$ 1.621, os pagamentos referentes a setembro começam em 1º de outubro e terminam no dia 7. Nesse grupo, o INSS libera os depósitos para dois finais de benefício a cada dia.

Final do benefício 1 e 6: recebem em 1º de outubro

recebem em 1º de outubro Final do benefício 2 e 7: recebem em 2 de outubro

recebem em 2 de outubro Final do benefício 3 e 8: recebem em 5 de outubro

recebem em 5 de outubro Final do benefício 4 e 9: recebem em 6 de outubro

recebem em 6 de outubro Final do benefício 5 e 0: recebem em 7 de outubro

Qual é o valor dos benefícios do INSS em 2026

O piso dos benefícios previdenciários que não podem ficar abaixo do salário mínimo é de R$ 1.621 em 2026. Entre eles estão aposentadorias, auxílio por incapacidade temporária e pensão por morte, observadas as regras específicas de cálculo de cada benefício.

Já o teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social é de R$ 8.475,55 neste ano. Os benefícios acima do salário mínimo foram reajustados em 3,90% a partir de janeiro, enquanto o piso previdenciário acompanhou a atualização do salário mínimo nacional.

O valor depositado para cada segurado, portanto, varia conforme o tipo de benefício, o histórico de contribuições e as regras aplicáveis ao cálculo. O limite de R$ 1.621 usado no calendário serve para separar os beneficiários que recebem até o piso daqueles que têm renda previdenciária mensal superior a esse valor.

Como consultar o pagamento do INSS

O acompanhamento do benefício também pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS, onde o segurado consegue consultar o extrato de pagamento e outras informações relacionadas ao benefício. O acesso à plataforma é realizado por meio da conta Gov.br.

Quem tiver dificuldade para utilizar os canais digitais pode buscar informações pela Central 135, disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília).

Para conferir a data correta do depósito, é importante ter o número do benefício em mãos e identificar o último algarismo antes do traço.