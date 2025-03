A Voepass enfrenta um momento desafiador em suas operações, após a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciar a suspensão das operações aéreas da companhia nesta terça-feira, 11. Com caráter cautelar, a medida ficará em vigor até que a empresa resolva as não conformidades identificadas em seus sistemas de gestão.

A Voepass opera com sua própria frota, mas também comercializava passagens por meio da companhia Latam. Essa parceria segue o modelo conhecido como "codeshare", ou compartilhamento de voos.

O que é codeshare?

O codeshare consiste em um acordo entre companhias aéreas que permite que um voo operado por uma delas seja vendido com o código da outra.

O conceito de codeshare surgiu no cenário global nos anos 1960, mas se consolidou entre as décadas de 1980 e 1990, impulsionado pelas alianças entre companhias aéreas e pela busca por expandir rotas sem os altos custos de operação em novos mercados. No Brasil, esse tipo de parceria começou nos anos 1990 e 2000. Atualmente, o modelo é regulamentado pela Anac por meio de resoluções.

Na prática, uma companhia aérea vende bilhetes para um voo que, na prática, é operado por outra empresa. Um exemplo disso é a parceria entre a Latam, que comercializava as passagens, e a Voepass, responsável por realizar o voo.

Com novas regulamentações e o fortalecimento das parcerias globais, as companhias aéreas do Brasil passaram a estabelecer acordos desse tipo com empresas estrangeiras, permitindo maior integração entre voos e ampliando as opções de conexão para passageiros em rotas internacionais.

O compartilhamento funciona para:

Voos domésticos: Parcerias entre grandes companhias, que operam em aeroportos centrais, e empresas regionais para facilitar conexões dentro do país.

Parcerias entre grandes companhias, que operam em aeroportos centrais, e empresas regionais para facilitar conexões dentro do país. Voos regionais: Grandes empresas do setor aéreo firmam acordos com companhias menores para alcançar cidades com menor demanda.

Grandes empresas do setor aéreo firmam acordos com companhias menores para alcançar cidades com menor demanda. Voos internacionais: Companhias aéreas brasileiras colaboram com empresas estrangeiras para ampliar a oferta de destinos ao redor do mundo.

Como checar se o seu voo é codeshare?

A Agência Nacional estabeleceu regras para o codeshare na Resolução ANAC nº 400/2016, determinando que as companhias aéreas informem aos passageiros sempre que um voo for operado nesse regime.

Os passageiros devem ser informados sobre o codeshare no momento da compra, e essa informação precisa constar no bilhete. Normalmente, o código do voo —uma combinação de letras e números, como "AA1234"— indica essa operação.

Como a Latam foi afetada pela suspensão de voos da Voepass?

Após o anúncio do bloqueio das operações da Voepass pela Anac, a Latam emitiu um comunicado em seu site para orientar os clientes. No texto, a companhia diz que os clientes com passagem do codeshare da Latam com a Voepass devem seguir procedimento de alteração da reserva dos voos pela seção Minhas Viagens de latam.com.

Mais cedo, a Anac também recomendou que passageiros com voos cancelados busquem reembolso ou reacomodação, seja diretamente com a Voepass ou com a agência de viagens que intermediou a venda dos bilhetes.

Veja a íntegra do comunicado da Latam a seguir:

"A LATAM Airlines Brasil tomou conhecimento da suspensão cautelar da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para as operações aéreas da Voepass a partir de 11 de março de 2025. Os clientes com passagens do codeshare da LATAM com a Voepass que tenham tido voos cancelados por essa medida poderão adotar as seguintes mudanças de suas reservas diretamente na seção Minhas Viagens de latam.com:

Alteração do voo sem multa e diferença tarifária, sujeito a disponibilidade da mesma cabine e dentro da validade da passagem aérea. Para as rotas em que houver operação com voos LATAM, os passageiros serão acomodados nestes voos. Nos demais casos, poderão ser acomodados em voos de outras companhias aéreas.

Reembolso integral da passagem aérea sem multa.

A LATAM permanece atenta a qualquer nova comunicação da Anac sobre as operações da Voepass".