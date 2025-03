Anac suspende operações da Voepass por falhas em sistemas de segurança

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou, nesta terça-feira, 11, a suspensão das operações aéreas da Voepass, formada pelas companhias Passaredo Transportes Aéreos e Map Linhas Aéreas. A medida, que terá caráter cautelar, ficará em vigor até que a empresa resolva as não conformidades identificadas em seus sistemas de gestão, conforme as exigências dos regulamentos da aviação civil.

Reembolso e reacomodação para passageiros afetados

A Anac orientou que passageiros com voos cancelados busquem reembolso ou reacomodação, seja diretamente com a Voepass ou com a agência de viagens que intermediou a venda dos bilhetes.

A Voepass, que atualmente opera com seis aeronaves, oferece voos comerciais para 15 destinos e fretamentos em duas regiões, não conseguiu sanar as irregularidades apontadas em fiscalizações anteriores. Tais falhas afetaram a continuidade de suas operações, especialmente em relação aos requisitos de segurança exigidos pelo setor.

Intensificação da fiscalização após acidente em Vinhedo

A supervisão da Anac foi intensificada após o acidente aéreo em Vinhedo, São Paulo, em agosto de 2024. Desde então, a Agência implantou uma operação assistida de fiscalização, com servidores presentes nas bases de operação e manutenção da Voepass. A Anac afirmou que a fiscalização "visou garantir que a empresa atendesse aos requisitos de segurança exigidos para a continuidade de suas atividades".

Em outubro de 2024, a Anac já havia estabelecido novas exigências para a Voepass, como a redução da malha aérea, o aumento do tempo de manutenção das aeronaves e mudanças na administração da empresa. No entanto, uma auditoria realizada no final de fevereiro de 2025 identificou que a Voepass falhou em cumprir essas exigências, com o agravamento dos problemas nos sistemas de gestão e a reincidência de irregularidades anteriormente apontadas como corrigidas.

Em nota, a Anac explicou que a análise revelou a perda da capacidade da Voepass em identificar e corrigir riscos nas suas operações aéreas. Esse cenário, segundo a Agência, levou "à quebra de confiança na empresa e, consequentemente, à suspensão de suas operações até que a Voepass prove ser capaz de operar dentro dos padrões de segurança exigidos por lei".