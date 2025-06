Caixa arrecada menos com loterias. Mas a culpa não é do 'tigrinho'

A Caixa arrecadou menos com loterias, é o que mostra o balanço do primeiro trimestre de 2025. Os jogos renderam ao banco R$ 5,5 bilhões, queda de 29% em comparação ao quarto trimestre de 2024 e de 10,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Mas a culpa não é do tigrinho. O banco público refuta a hipótese de que a queda tenha relação com o aumento das apostas em plataformas como as bets.

Uma das razões apontadas para a diminuição é que, no início de 2024, houve uma quantidade maior de prêmios da Mega-Sena – principal produto da loterias da Caixa – acumulados acima de R$ 100 milhões, o que atrai mais apostadores.

Já no começo de 2025, apenas um prêmio ultrapassou esse patamar.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, disse a jornalistas que a instituição mantém os planos de lançar sua própria plataforma de apostas.

No entanto, enfatizou que o banco terá cautela ao entrar nesse mercado. “A Caixa tem preocupação de estímulo ao jogo vai priorizar o jogo consciente”, afirmou.

O total de premiação líquida entregue aos apostadores no primeiro trimestre foi de R$ 2,1 bilhões, aumento de 8,2% em relação ao primeiro trimestre de 2024.

Nos três primeiros meses do ano, foram destinados também R$ 2,1 bilhões, o equivalente a 38,6% do total arrecadado, aos programas sociais do Governo Federal nas áreas de seguridade social, esporte, cultura, segurança pública, educação e saúde.