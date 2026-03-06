Invest

Banco do Brasil lança Pix para compras na Argentina: veja como funciona

Nova funcionalidade permite que brasileiros paguem em lojas físicas no país

Pix no exterior: brasileiros podem usar método de pagamento em lojas físicas da Argentina (Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 6 de março de 2026 às 15h54.

O Banco do Brasil passou a oferecer pagamentos via Pix fora do país. A funcionalidade foi lançada inicialmente na Argentina e permite que brasileiros utilizem o sistema de transferências instantâneas para pagar compras em estabelecimentos físicos.

A operação funciona por meio da leitura de um QR Code exibido pelo comerciante. O cliente utiliza o aplicativo de sua instituição financeira no Brasil para escanear o código, confirmar os dados da transação e concluir o pagamento.

Na prática, a experiência é semelhante ao uso do Pix dentro do Brasil. O valor é debitado diretamente da conta do cliente em reais e aparece no extrato como uma transação comum do sistema. A operação inclui conversão automática para a moeda local e incidência de IOF, conforme a legislação vigente.

A solução está disponível para todos os usuários do Pix, independentemente de serem correntistas do Banco do Brasil.

Por trás da transação, o banco realiza a operação cambial em tempo real. O pagamento é convertido para a moeda local por meio de uma integração tecnológica baseada em APIs, conectando o sistema brasileiro à infraestrutura de pagamentos argentina.

O projeto foi desenvolvido em parceria com o Banco Patagonia — que faz parte do conglomerado do Banco do Brasil — e com a empresa argentina Coelsa, responsável por infraestrutura de meios de pagamento e integração entre bancos e adquirentes na América Latina.

Segundo Felipe Prince, conselheiro de administração do Banco Patagonia e vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Risco do Banco do Brasil, o lançamento faz parte da estratégia de ampliar a presença internacional do banco em serviços digitais.

“A solução foi pensada para todos os brasileiros, combinando segurança, solidez e integração entre Brasil e exterior. Começamos pela Argentina, mas a visão é global”, afirma.

Para Oswaldo Parré, presidente do Banco Patagonia, a iniciativa também pode ampliar o movimento no comércio local.

“A inovação permite que os comércios argentinos ampliem suas vendas e que os brasileiros que visitam o país tenham uma solução ágil e segura para pagar suas compras”, diz.

O Banco do Brasil estuda expandir a funcionalidade para outros países da América Latina, além de mercados na Europa e na Ásia. A prioridade, segundo a instituição, são regiões com maior fluxo de turistas brasileiros.

