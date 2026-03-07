Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Pix está fora do ar hoje? Problema estaria ligado a instabilidade no Banco Central

Problemas no sistema de pagamentos se intensificaram pela manhã e geraram quase mil notificações no Downdetector.

Usuários relatam dificuldades em transferências e pagamentos enquanto o Banco Central do Brasil ainda não confirma a causa do problema. (Bruno Peres/Agência Brasil)

Usuários relatam dificuldades em transferências e pagamentos enquanto o Banco Central do Brasil ainda não confirma a causa do problema. (Bruno Peres/Agência Brasil)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 7 de março de 2026 às 12h21.

Última atualização em 7 de março de 2026 às 12h54.

Usuários relataram instabilidade no Pix neste sábado, 7, com falhas em transferências e pagamentos em aplicativos de bancos em todo o país. Entre as instituições mais citadas nas reclamações estão Nubank, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, além de registros envolvendo Bradesco e Santander Brasil.

Os relatos começaram por volta das 10h08, segundo dados do site de monitoramento de serviços digitais Downdetector. O número de notificações aumentou rapidamente e chegou a quase mil reclamações perto das 11h.

Segundo uma resposta do Itaú a um usuário na rede social X, a causa do problema estaria em uma "instabilidade na insfraestrutura do Banco Central".

Até o momento, o Banco Central do Brasil — responsável pela infraestrutura do sistema — não informou a causa da instabilidade no Pix nem confirmou se houve falha na rede de pagamentos.

Alguns usuários também recorreram à inteligência artificial da rede social X, o Grok, para averiguar o problema. De acordo com a tecnologia, com base nos relatos online, a instabilidade no Pix é verdadeira.

Relatos de usuários sobre o Pix fora do ar

Segundo usuários, a instabilidade tem afetado todo o Brasil desde o início da manhã deste sábado. Algumas pessoas apontaram que o sistemas já estava com falhas desde a noite de sexta-feira, 6.

Instabilidade recente no sistema

Esta não é a primeira ocorrência recente de instabilidade no Pix. Em fevereiro, o sistema também apresentou falhas durante algumas horas em um final de semana.

Na ocasião, o problema foi causado por uma falha na plataforma de computação em nuvem da Amazon que sustenta bancos, governos, streaming, apps, entre outros.

Buscas por "Pix fora do ar" disparam

Além das reclamações nas redes sociais, com a falha no sistema, termos relacionados à instabilidade no Pix registraram aumento nas pesquisas online. De acordo com o Google Trends, houve crescimento nas buscas por expressões como "instabilidade no Pix" e "Pix fora do ar".

Acompanhe tudo sobre:PIXBanco Central

