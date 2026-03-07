Pix está fora do ar hoje? Problema estaria ligado a instabilidade no Banco Central

Usuários relatam dificuldades em transferências e pagamentos enquanto o Banco Central do Brasil ainda não confirma a causa do problema. (Bruno Peres/Agência Brasil)
Colaboradora
Publicado em 7 de março de 2026 às 12h21.
Última atualização em 7 de março de 2026 às 12h54.
Usuários relataram instabilidade no Pix neste sábado, 7, com falhas em transferências e pagamentos em aplicativos de bancos em todo o país. Entre as instituições mais citadas nas reclamações estão Nubank, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, além de registros envolvendo Bradesco e Santander Brasil.
Os relatos começaram por volta das 10h08, segundo dados do site de monitoramento de serviços digitais Downdetector. O número de notificações aumentou rapidamente e chegou a quase mil reclamações perto das 11h.
Segundo uma resposta do Itaú a um usuário na rede social X, a causa do problema estaria em uma "instabilidade na insfraestrutura do Banco Central".
Até o momento, o Banco Central do Brasil — responsável pela infraestrutura do sistema — não informou a causa da instabilidade no Pix nem confirmou se houve falha na rede de pagamentos.
Olá! Pedimos desculpas pelo transtorno. O sistema de PIX está com intermitência em todo o mercado, devido a uma instabilidade na infraestrutura do Banco Central.
Qualquer dúvida envia DM, tá?
— Itaú (@itau) March 7, 2026
Alguns usuários também recorreram à inteligência artificial da rede social X, o Grok, para averiguar o problema. De acordo com a tecnologia, com base nos relatos online, a instabilidade no Pix é verdadeira.
Sim, o Pix tá com instabilidade agora no Brasil. Afetando Nubank, Itaú, Caixa e outros, com +1 mil reclamações no Downdetector (principalmente transferências e pagamentos falhando). Começou de manhã e ainda rola. Deve normalizar logo, como de costume! 😕
— Grok (@grok) March 7, 2026
Segundo usuários, a instabilidade tem afetado todo o Brasil desde o início da manhã deste sábado. Algumas pessoas apontaram que o sistemas já estava com falhas desde a noite de sexta-feira, 6.
Tá eu no supermarket maria da graça lotado de maguienses jacarezinhers o povo de contenda de higienopolis e o locutor anuncia que o pix tá fora do ar
O caos instaurado e tá eu no meio quase apanhando pic.twitter.com/yoPI2LVvQs
— a vitória (@demoramasvem) March 7, 2026
bradesco com pix fora do ar desde ontem, é isso mesmo?
— isabella vilarejo (@vilelabella) March 7, 2026
pix fora do ar em todos os bancos, aí dps não entendem pq eu defendo o dinheiro vivo
— André Serena (@AndrSerena1) March 7, 2026
Esta não é a primeira ocorrência recente de instabilidade no Pix. Em fevereiro, o sistema também apresentou falhas durante algumas horas em um final de semana.
Na ocasião, o problema foi causado por uma falha na plataforma de computação em nuvem da Amazon que sustenta bancos, governos, streaming, apps, entre outros.
Além das reclamações nas redes sociais, com a falha no sistema, termos relacionados à instabilidade no Pix registraram aumento nas pesquisas online. De acordo com o Google Trends, houve crescimento nas buscas por expressões como "instabilidade no Pix" e "Pix fora do ar".