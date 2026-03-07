Pix está fora do ar hoje? Problema estaria ligado a instabilidade no Banco Central

Usuários relataram instabilidade no Pix neste sábado, 7, com falhas em transferências e pagamentos em aplicativos de bancos em todo o país. Entre as instituições mais citadas nas reclamações estão Nubank, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, além de registros envolvendo Bradesco e Santander Brasil.

Os relatos começaram por volta das 10h08, segundo dados do site de monitoramento de serviços digitais Downdetector. O número de notificações aumentou rapidamente e chegou a quase mil reclamações perto das 11h.

Segundo uma resposta do Itaú a um usuário na rede social X, a causa do problema estaria em uma "instabilidade na insfraestrutura do Banco Central".

Até o momento, o Banco Central do Brasil — responsável pela infraestrutura do sistema — não informou a causa da instabilidade no Pix nem confirmou se houve falha na rede de pagamentos.

Olá! Pedimos desculpas pelo transtorno. O sistema de PIX está com intermitência em todo o mercado, devido a uma instabilidade na infraestrutura do Banco Central.

Qualquer dúvida envia DM, tá? — Itaú (@itau) March 7, 2026

Alguns usuários também recorreram à inteligência artificial da rede social X, o Grok, para averiguar o problema. De acordo com a tecnologia, com base nos relatos online, a instabilidade no Pix é verdadeira.

Sim, o Pix tá com instabilidade agora no Brasil. Afetando Nubank, Itaú, Caixa e outros, com +1 mil reclamações no Downdetector (principalmente transferências e pagamentos falhando). Começou de manhã e ainda rola. Deve normalizar logo, como de costume! 😕 — Grok (@grok) March 7, 2026

Relatos de usuários sobre o Pix fora do ar

Segundo usuários, a instabilidade tem afetado todo o Brasil desde o início da manhã deste sábado. Algumas pessoas apontaram que o sistemas já estava com falhas desde a noite de sexta-feira, 6.

Tá eu no supermarket maria da graça lotado de maguienses jacarezinhers o povo de contenda de higienopolis e o locutor anuncia que o pix tá fora do ar O caos instaurado e tá eu no meio quase apanhando pic.twitter.com/yoPI2LVvQs — a vitória (@demoramasvem) March 7, 2026

bradesco com pix fora do ar desde ontem, é isso mesmo? — isabella vilarejo (@vilelabella) March 7, 2026

pix fora do ar em todos os bancos, aí dps não entendem pq eu defendo o dinheiro vivo — André Serena (@AndrSerena1) March 7, 2026

Instabilidade recente no sistema

Esta não é a primeira ocorrência recente de instabilidade no Pix. Em fevereiro, o sistema também apresentou falhas durante algumas horas em um final de semana.

Na ocasião, o problema foi causado por uma falha na plataforma de computação em nuvem da Amazon que sustenta bancos, governos, streaming, apps, entre outros.

Buscas por "Pix fora do ar" disparam

Além das reclamações nas redes sociais, com a falha no sistema, termos relacionados à instabilidade no Pix registraram aumento nas pesquisas online. De acordo com o Google Trends, houve crescimento nas buscas por expressões como "instabilidade no Pix" e "Pix fora do ar".