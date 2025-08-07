Economia

Macro em Pauta

Com PIX, brasileiros economizam R$ 107 bilhões em cinco anos, diz estudo

Se a tendência de adoção continuar, a economia anual pode chegar a até R$ 40,1 bilhões até 2030.

PIX: modalidade de pagamento fez brasileiros economizarem com tarifas bancárias (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

PIX: modalidade de pagamento fez brasileiros economizarem com tarifas bancárias (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 18h04.

Desde a sua criação, em 2020, o PIX já proporcionou uma economia de R$ 106,7 bilhões para consumidores e empresas no Brasil. Esse número é resultado de um estudo realizado pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC), que pela primeira vez quantifica os efeitos diretos do sistema de pagamentos instantâneos sobre a economia nacional.

O levantamento revelou que, apenas no primeiro semestre de 2025, o sistema gerou uma economia de R$ 18,9 bilhões. Se a tendência de adoção continuar, a economia anual pode chegar a até R$ 40,1 bilhões até 2030.

A análise do MBC, realizada a partir de dados públicos do Banco Central, compara os custos de transações feitas com métodos antigos, como TEDs e débito, com o custo do PIX, que é gratuito.

Os economistas calcularam quanto seria gasto se a população continuasse utilizando meios pagamento, como TEDs ou cartões de débito, e compararam com o que foi efetivamente pago com o uso do PIX. A diferença entre esses dois cenários representa a economia real gerada pela nova tecnologia.

Além disso, a pesquisa aponta outros benefícios indiretos, como a formalização de pequenos negócios, maior bancarização da população e redução no uso de dinheiro em espécie.

“A introdução do PIX foi uma mudança estrutural que reduziu custos, aumentou a eficiência e contribuiu para um ambiente de negócios mais dinâmico no Brasil”, afirma Tatiana Ribeiro, diretora-executiva do MBC. “A inovação no setor financeiro está gerando competitividade e ganhos reais para cidadãos e empresas.”

O estudo também destaca que, ao reduzir o número de TEDs e incentivar o uso do PIX para pagamentos a empresas, há uma significativa redução de custos para o sistema financeiro brasileiro.

"Esses dois movimentos mostram como o PIX contribui para a redução de custos reais, tanto para consumidores quanto para empresas", diz Rodolpho Tobler, economista do MBC responsável pela análise.

Desafios para o futuro: governança e sustentabilidade

Embora os benefícios sejam claros, o MBC alerta para a necessidade de um debate sobre o futuro do PIX, especialmente no que diz respeito à sua governança. Atualmente, o Banco Central é responsável tanto pela operação quanto pela regulação do sistema, mas, de acordo com o MBC, é essencial refletir sobre como garantir a neutralidade do sistema e sua sustentabilidade a longo prazo.

O estudo também analisou experiências internacionais, como o UPI da Índia, o Swish da Suécia e o FPS do Reino Unido, como referência para entender modelos de operação e governança. Uma das conclusões é que, nesses países, as funções de regulação e operação do sistema de pagamentos são separadas, o que poderia ser uma alternativa para o Brasil.

Em resumo, o PIX se consolidou como uma solução eficaz e eficiente para o sistema financeiro brasileiro, mas a reflexão sobre seu modelo de governança será crucial para garantir sua evolução e sustentabilidade no futuro.

Acompanhe tudo sobre:PIXBanco Central

Mais de Economia

Câmara aprova MP que permite pagamento extra a servidores para reduzir fila de 2 milhões do INSS

Emprego com carteira assinada cresce 22,9% no Paraná desde 2020 — no maior ritmo do país

Exportações de produtos brasileiros afetados para os EUA aumentam em julho

Após Trump impor tarifa de 50% à Índia, Lula falará com premiê Narendra Modi na quinta-feira

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

É possível usar o FGTS para comprar um imóvel usado? Entenda como funciona

Future of Money

"Mudança de gestão pode ter atrapalhado situação do Drex", diz CEO da GoLedger

Mercados

Ibovespa fecha em alta de mais de 1% de olho na temporada de balanços

Mundo

Hamas diz a Netanyahu que expandir ofensiva em Gaza 'não será fácil' e preço 'será alto'