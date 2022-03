ANS suspende a comercialização de 12 planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou nesta quarta-feira, 16, que 12 planos de saúde, pertencentes a seis operadoras, terão a venda temporariamente suspensa devido a reclamações.

A medida faz parte de monitoramento que tem como objetivo proteger os consumidores, e as reclamações foram feitas no quarto trimestre do ano passado.

A proibição da venda começa a valer no dia 22 de março e beneficia 83.286 clientes dos planos, já que os produtos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado.

Veja quais são os 12 planos que tiveram a comercialização suspensa

Planos reabilitados

Além das suspensões, a ANS também divulga a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. Nesse ciclo, 11 planos de quatro operadoras terão a venda liberada.

Confira os 11 planos que tiveram a comercialização liberada