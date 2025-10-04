Invest

Abono PIS/Pasep terá lote extra em outubro. Consulta já pode ser feita neste domingo

Pagamento será de R$ 1,5 bilhão e beneficiará 1,6 milhão de trabalhadores. Veja como será o processo

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 11h52.

Última atualização em 4 de outubro de 2025 às 12h02.

O Ministério do Trabalho e Emprego vai liberar um lote extra do abono salarial PIS/Pasep. O pagamento será de R$ 1,5 bilhão e beneficiará 1,6 milhão de trabalhadores no dia 15 de outubro.

A partir deste domingo, 5, será possível consultar a Carteira de Trabalho Digital para verificar quem está incluído neste lote. Neste ano, o programa recebeu um total de R$ 30 bilhões para o pagamento do benefício.

No total, serão contemplados 1.640.201 trabalhadores, somando R$ 1,5 bilhão. Entre os beneficiários, 697.814 são de empresas privadas, vinculados ao PIS, com pagamento pela Caixa Econômica Federal, enquanto 942.387 são servidores públicos, vinculados ao Pasep, que receberão pelo Banco do Brasil.

O valor do abono varia de R$ 127 a R$ 1.518, de acordo com o número de meses trabalhados em 2023. O pagamento referente ao ano-base começou em 17 de fevereiro e seguirá disponível até 29 de dezembro de 2025.

Quem tem direito

Têm direito ao abono salarial os trabalhadores que:

  • estejam cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
  • tenham recebido até dois salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado;
  • tenham exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias no ano-base;
  • tenham seus dados corretamente informados pelo empregador no e-Social.

Como será o pagamento

Caixa Econômica Federal: o crédito será feito prioritariamente em conta corrente, poupança ou Conta Digital. Quem não for correntista poderá sacar em agências, casas lotéricas, autoatendimento, Caixa Aqui ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Banco do Brasil: o pagamento será realizado por crédito em conta, TED, PIX ou presencialmente nas agências para quem não tiver conta bancária ou PIX.

Informações adicionais podem ser obtidas nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho, nas Superintendências Regionais ou pelo telefone 158.

