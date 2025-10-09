PIS/Pasep: governo libera R$ 1,5 bilhão do lote extra do abono salarial; veja quem recebe

O prazo para resgatar o abono termina em 29 de dezembro de 2025 para todos os beneficiários. (Sidney de Almeida/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12h16.
O governo federal libera na próxima quarta-feira, 15, um lote extra do abono salarial do PIS/Pasep para 1,6 milhão de trabalhadores. O pagamento, referente ao ano-base de 2023, soma R$ 1,5 bilhão e pode ser sacado até 29 de dezembro.
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) explica que este lote adicional atende profissionais cujos dados foram enviados pelos empregadores fora do prazo regular. A liberação segue as regras da resolução Codefat/MTE nº 1.013, de 2025, que ampliou o período para registro das informações.
Do total de beneficiários, 697.814 são trabalhadores de empresas privadas (vinculados ao PIS) e 942.387 são servidores públicos (vinculados ao Pasep).
Podem receber o lote extra os profissionais que trabalharam em 2023 com remuneração de até dois salários mínimos e cujos dados foram informados pelos empregadores até 20 de junho de 2025.
O calendário oficial do abono salarial de 2025 teve início em fevereiro e encerrou em agosto. Ao todo, R$ 30,7 bilhões foram destinados a cerca de 25,8 milhões de trabalhadores com direito ao benefício neste ano.
O valor pago varia conforme o tempo trabalhado no ano-base. Quem cumpriu os 12 meses de 2023 recebe um salário mínimo completo, equivalente a R$ 1.518 em 2025.
Para quem trabalhou menos tempo, o cálculo é proporcional, sendo cada mês trabalhado correspondendo a 1/12 do salário mínimo (R$ 127). Assim, quem trabalhou seis meses, por exemplo, recebe R$ 762.
Têm direito ao abono os trabalhadores que cumprem os seguintes requisitos:
Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao benefício por três canais:
Pela internet: acesse o site servicos.mte.gov.br/spme-v2 e faça login com sua conta Gov.br. Depois, clique em "Abono Salarial" para conferir se receberá o benefício.
Pelo aplicativo: baixe a Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), faça login com CPF e senha do Gov.br e acesse a opção "Abono Salarial - Consultar" na tela inicial ou no menu "Benefícios e Abono Salarial".
Por telefone: ligue para o número 158, de segunda a sábado, das 7h às 22h (exceto feriados).
O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada. O Pasep é pago pelo Banco do Brasil aos servidores públicos.
Clientes da Caixa recebem o depósito em conta-corrente ou na poupança digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Correntistas do Banco do Brasil têm o valor depositado direto na conta, com saque disponível nos caixas eletrônicos.
O prazo para resgatar o abono termina em 29 de dezembro de 2025 para todos os beneficiários. Quem não sacar até essa data terá o valor devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), mas poderá solicitar o resgate em até cinco anos.
Após esse período de cinco anos, os valores são definitivamente incorporados ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de recuperação. Por isso, é importante verificar o direito ao benefício e fazer o saque o quanto antes.