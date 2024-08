Warren Buffett completa 94 anos: 10 frases do CEO da Berkshire Hathaway para investir melhor

Warren Buffett completa 94 anos nesta sexta-feira, 30. O CEO da Berkshire Hathaway faz aniversário dois dias depois da empresa atingir o valor de mercado de US$ 1 trilhão e ser a primeira fora da área da tecnologia a atingir esse feito, agora se juntando a Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta.

Sua postura como investidor fez com que ele ganhasse o título de "Oráculo de Omaha", uma referência a sua cidade natal no estado de Nebraska, nos Estados Unidos e acumulasse um patrimônio líquido avaliado em US$ 135,3 bilhões, de acordo com a Forbes.

Pessoas como Buffet costumam ser admiradas por quem se interessa pelo mundo dos negócios, que veem na sua postura, um exemplo a ser seguido. Veja 10 frases atribuidas a Warren Buffett que demonstram o perfil de investimento do bilionário.

1. “Não possua uma ação nem por 10 minutos, a menos que esteja disposto a possuí-la por pelo menos 10 anos”

Buffett defende os investimentos a longo prazo. Ele acredita que a chave para o sucesso é investir em empresas sólidas e manter essas ações por anos. Esse conselho vai contra a mentalidade de buscar lucros rápidos e destaca a importância da paciência e da visão de longo prazo.

2. “Se você não consegue entender o negócio, então não invista nele”

O oráculo de Omah aconselha a investir em tipos de negócio cujo o investidor tem familiaridade, expondo a importância de entender o negócio para investir com segurança.

3. “Existem apenas duas regras para investir – Regra 1: Nunca perca dinheiro. Regra 2: Nunca se esqueça da regra 1”

Essa frase resume um pensamento pragmático na hora de lidar com dinheiro e apresenta de forma simples a importância de proteger o capital, evitando grandes perdas.

4. “Se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, você trabalhará até morrer”

Além de defensor do investimento a longo prazo, Buffet deixa claro a importância de contruir um portfólio de ações de uma forma que haja renda passiva para ter segurança financeira, ou seja, investir em ativos que geram receita contínua, como ações que pagam dividendos.

5. “Demora-se 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para arruiná-la”

Aqui o investidor de sucesso lembra a importância de agir com cautela, valorizando a imagem que é construida ao longo da carreira e chamando atenção para o quão implacável o mercado pode ser.

6. “Só quando a maré baixa você descobre quem estava nadando pelado”

Considerando o sobe e desce dos mercados, a frase aborda a necessidade de estar preparado para enfrentar os momentos ruins que podem surgir com a queda de valor dos investimentos.

7. "Um pessoa só está sentada em uma sombra hoje porque outra plantou uma árvore há muito tempo”

Como um investidor que pensa no futuro, Buffet transmite a mensagem de valorizar a paciência e cada etapa do caminho, planejando agora o que se vai desfrutar somente no futuro a médio e longo prazo.

8. “No mundo dos negócios, o espelho retrovisor é sempre mais claro que o pára-brisa”

É mais simples olhar para a trajetória já percorrida e entender os motivos que te fizeram optar por determinados investimentos do que ter a clareza das projeções futuras do mercado.

9. “Nunca dependa de apenas uma renda. Faça um investimento para criar uma segunda”

Mais uma vez Buffet demonstra sua ampla visão de mercado, demonstrando que combina o investimento em ações em que conhece a área de atuação da empresa, com mais de um tipo de negócio para assim ter uma garantia e não perder todas as suas fontes de renda.

10. “A melhor qualidade para um investidor é temperamento, não inteligência”

Entender como funciona a lógica do mundo dos investimentos é imprescindível, mas só conhecer como opera o mercado, não é suficiente para Buffet. É preciso combinar o conhecimento técnico com uma inteligência emocional equilibrada para não cometer equívocos frente ao movimento das ações.