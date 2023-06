Votação do arcabouço fiscal, Copom, China corta taxas de juros e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais operam sem um sinal definido na manhã desta terça-feira, 20, enquanto investidores retornam do feriado nos Estados Unidos.

Os futuros americanos operam em queda, após as bolsas do país registrarem seus melhores desempenhos semanais desde março em reação à decisão do Federal Reserve (Fed) de pausar o aumento da taxa de juros. Investidores globais aguardam a ida do presidente do Fed, Jerome Powell, ao Congresso americano. Ele irá entregar o relatório de política monetária à Câmara no dia 21 e vai falar ao Senado no dia seguinte.

O mercado europeu segue cauteloso enquanto aguarda os dados de inflação do Reino Unido, que devem ser divulgados na quarta-feira. Na quinta, banco central britânico anuncia a sua decisão de política monetária. É esperado um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros do país, uma semana depois que o Banco Central Europeu subiu e o Fed fez uma pausa no aperto monetário,

No mercado asiático, o fechamento foi misto, com leve alta da bolsa japonesa Nikkei e perdas nos índices chineses. A forte queda no índice de Hong Kong ocorreu pela avaliação do mercado de que o corte de juros realizado pela segunda maior economia do mundo não será o suficiente para impulsionar o crescimento do país.

Expectativa para o Copom

No Brasil, os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central voltam a se reunir nesta terça-feira, 20, para a reunião de dois dias que definirá a taxa de juros Selic. A expectativa do mercado ainda é de manutenção da Selic no patamar de 13,75%, mas a decisão desta quarta-feira, 21, já é considerada uma das mais importantes dos últimos meses. Isso ocorre porque espera-se que, pela primeira vez, o Banco Central sinalize a possibilidade de redução dos juros.

Votação do arcabouço fiscal no Senado

O mercado deve seguir com um olhar atento no Senado. A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) analisa nesta terça-feira o relatório do arcabouço fiscal, finalizado por Omar Aziz (PSD-AM). O texto deve ser votado ainda hoje, mas um pedido de vistas de um dos membros da comissão pode postergar a votação para quarta ou até quinta-feira.

Omar Aziz (PSD-AM) e o relator do arcabouço na Câmara dos Deputados, Claudio Cajado (PP-BA), vão se reunir para debater os ajustes finais na manhã desta terça, antes da apresentação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Entre as possíveis alterações estão: mudanças no cálculo de inflação, a retirada do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e do Fundo Constitucional do Distrito Federal do limite fiscal. O relator no Senado quer um acordo com os deputados, já que mudanças na proposta a levariam de volta para votação no plenário da Câmara.

China corta taxa de juros

O Banco Popular da China cortou nesta terça-feira, 20, duas importantes taxas de juros pela primeira vez em 10 meses. O banco central chinês diminuiu a taxa básica de empréstimos de um ano em 10 pontos-base, de 3,65% para 3,55% e reduziu a taxa básica de empréstimos de cinco anos em 10 pontos básicos, de 4,3% para 4,2%. Economistas esperavam um corte mais profundo e acreditam que essa medida não terá força para sustentar o crescimento da segunda maior economia do mundo. Uma pesquisa da Reuters previa um corte mais profundo, de pelo menos 15 pontos-base na taxa de cinco anos.

Bolsa ontem

No pregão desta segunda-feira, 19, o Ibovespa encerrou no maior patamar do ano, perto de 120.000 pontos. A bolsa brasileira subiu 0,90% ontem.

Dólar ontem

O dólar hoje fechou em queda, com menor cotação em mais de um ano, com queda de -0,92% a 4,775. Segundo projeção do Goldman Sachs, dólar ainda deve cair a R$ 4,40 até o fim do ano.

