CAE do Senado discute texto do novo arcabouço fiscal; acompanhe ao vivo

Omar Aziz (PSD-AM) e o relator do arcabouço na Câmara dos Deputados, Claudio Cajado (PP-BA), se reuniram para debater os ajustes finais na manhã desta terça, antes da apresentação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Entre as possíveis alterações estão: mudanças no cálculo de inflação, a retirada do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e do Fundo Constitucional do Distrito Federal do limite fiscal.

O relator no Senado quer um acordo com os deputados, já que mudanças na proposta a levariam de volta para votação no plenário da Câmara.