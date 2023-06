Dólar ainda deve cair a R$ 4,40 até o fim do ano, diz Goldman Sachs

A desvalorização do dólar no Brasil provavelmente terá uma duração prolongada. Essa é, pelo menos, a projeção do Goldman Sachs, que atualizou sua perspectiva para o câmbio brasileiro nesta segunda-feira, 19. A nova projeção estabelece uma cotação de R$ 4,40 para o dólar no final do ano, em comparação com a perspectiva anterior de R$ 4,85. Nos próximos três meses, o Goldman Sachs espera que o câmbio atual, próximo de R$ 4,80, caia para R$ 4,60.

Fatores favoráveis ao real, de acordo com o Goldman Sachs

O Goldman Sachs destacou alguns fatores que têm sido positivos para o câmbio brasileiro. Entre eles, estão a recente desinflação da economia brasileira e as taxas de juros ainda altas.

"Dado o ponto de partida elevado para as taxas reais e o progresso contínuo da inflação, esperamos que os diferenciais das taxas reais continuem favoráveis ​​ao câmbio, mesmo quando a política monetária começar a ser normalizada. Acreditamos que os investimentos em renda fixa continuam sendo um importante impulsionador para o real", afirmaram os analistas em relatório.

Outro fator que deve contribuir para a valorização do real, segundo o Goldman Sachs, é a melhora da perspectiva fiscal emitida por agências de classificação de risco, como a S&P.

"Enquanto o cenário doméstico permanecer favorável e o interesse em carry trades permanecer alto, acreditamos que o real pode continuar a gerar retornos positivos nos próximos meses."