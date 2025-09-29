Invest

Verisure anuncia IPO bilionário e pode ser avaliada em até US$ 16,29 bilhões

Empresa suíça de segurança pretende usar os recursos para quitar dívidas, comprar a ADT México e sustentar crescimento anual

Verisure: empresa suíça de segurança anuncia IPO bilionário e quer ampliar presença global com aquisição da ADT México. (Reprodução/Wikimedia Commons)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 07h20.

A suíça Verisure anunciou que abrirá capital na bolsa de Estocolmo, em uma oferta pública inicial (IPO) que pode avaliar a companhia em até 13,9 bilhões de euros (US$ 16,29 bilhões), de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira, 29.

A empresa de segurança pretende levantar 3,1 bilhões de euros com a operação, precificando as novas ações entre 142 e 153 coroas suecas. Com isso, o valor de mercado da companhia deve ficar entre 12,9 bilhões de euros e 13,9 bilhões de euros, o que pode tornar o IPO um dos maiores da Europa nos últimos anos.

Uso dos recursos e estratégia de crescimento

De acordo com a Verisure, os recursos obtidos serão usados para redução de dívidas e para financiar a compra da ADT México, com a meta de manter um crescimento anual de 10%.

"O offering também proporcionará aos investidores existentes e aos acionistas da gestão a oportunidade de monetizar parte de seu investimento", afirmou a companhia em comunicado.

Criada em 1988 como uma divisão da sueca Securitas, a empresa foi desmembrada em 2006 com o nome Securitas Direct e hoje é controlada pela gestora americana Hellman & Friedman.

A listagem ocorre em meio à retomada do mercado de IPOs europeu, após um semestre marcado por cancelamentos devido a tensões comerciais e à escalada do conflito no Oriente Médio, segundo a Reuters.

