Getty Images anuncia fusão com Shutterstock, criando império de US$ 3,7 bi

A Getty Images concordou em comprar a fornecedora de fotos rival Shutterstock, resultando em uma empresa no valor de US$ 3,7 bilhões, já incluindo as dívidas. A proposta consiste em pagar US$ 28,85 — ou cerca de 13,5 ações da Getty — para cada ação da Shutterstock, de acordo com declaração publicada pela companhia compradora. Os acionistas da Shutterstock também poderiam optar por receber o pagamento em uma combinação de dinheiro e ações da Getty.

Para a transação, a Getty Images deve desembolsar US$ 331 milhões em dinheiro e 319,4 milhões de suas próprias ações. Após a conclusão, os acionistas da companhia compradora terão cerca de 54,7% da empresa combinada, enquanto os acionistas da Shutterstock terão o restante. Craig Peters, diretor executivo da Getty Images, exercerá a mesma função na entidade unificada.

O acordo reunirá dois dos maiores fornecedores de conteúdo visual licenciado dos Estados Unidos, à medida que a inteligência artificial avança sob o mercado de criação de conteúdo e as câmeras de celular diluem o valor dos bancos de imagem. O acordo unirá a imensa biblioteca de fotos, ilustrações e vídeos da Getty Images com a enorme plataforma pesquisável da Shutterstock, que permite que os usuários publiquem seu conteúdo.

No fechamento das Bolsas americanas desta segunda-feira, a Getty Images — que tem cerca de US$ 1,4 bilhão em dívidas — somava uma perda de cerca de 73% de seu valor de mercado desde que abriu o capital em julho de 2022. A Shutterstock caiu aproximadamente 50% no mesmo período. Após o anúncio na terça-feira, a Shutterstock deu um salto de 44% nas negociações de pré-mercado, enquanto a Getty chegou a subir 100%.

As empresas estão apostando que, ao se unirem, poderão cortar custos e aumentar a lucratividade, oferecendo um conjunto mais amplo de serviços para os setores de mídia, publicidade e criação de conteúdo.

Risco antitruste

A fusão também será um teste inicial de quão flexíveis serão os novos supervisores antitruste do governo Trump em relação a incorporações entre as principais empresas de setores concentrados, depois que o governo Biden bloqueou negócios de peso nos setores de supermercados e companhias aéreas. Embora essa transação provavelmente atraia um monitoramento rigoroso, ela ressalta como os negociadores estão otimistas que os órgãos reguladores terão um controle menos agressivo — pelo menos em determinados setores.

Ao longo das décadas, a empresa entrou e saiu do mercado de ações e mudou de mãos algumas vezes. A Hellman & Friedman a tornou uma empresa fechada em 2008 e a vendeu quatro anos depois para o Carlyle Group. A família Getty reassumiu o controle da empresa em 2018 e vendeu uma participação minoritária no mesmo ano para o braço de investimentos da Koch Industries.

A família concordou em 2021 em fundir a empresa com outra menor, apoiado pela CC Capital e Neuberger Berman. A Berenson e a JPMorgan Chase são consultoras financeiras da Getty Images, enquanto a Allen & Company é consultora financeira da Shutterstock.