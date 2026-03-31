Veja quais empresas vão pagar dividendos em abril

Com a conclusão da temporada de resultados do último trimestre de 2025, as empresas já avançaram na definição da remuneração aos acionistas, com pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) previstos para abril de 2026.

Entre os principais destaques do mês estão os grandes bancos, como Bradesco (BBDC3 e BBDC4) e Itaú (ITUB3 e ITUB4) concentram pagamentos logo no dia 1º de abril, ambos na modalidade de JCP.

No caso do Itaú, o crédito faz parte do pacote aprovado pelo conselho de administração em novembro do ano passado, quando a instituição anunciou a distribuição de R$ 23,4 bilhões em dividendos e JCP, além do cancelamento de R$ 3 bilhões em ações mantidas em tesouraria após programa de recompra. O valor a ser pago neste dia corresponde a R$ 0,31 por ação, já líquido.

Além dos bancos, o calendário também inclui pagamentos de dividendos por companhias como Vamos, Rede D’Or, Sabesp e Smart Fit, abrangendo diferentes setores da economia.

A agenda reúne informações como valores por ação, tipo de provento, data de pagamento e a chamada "data com", ou data de corte, que determina quais investidores terão direito a receber os valores. Apenas quem detinha os papéis até as datas estabelecidas por cada empresa estará apto a receber os proventos.

Vale lembrar que os JCP estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15%. Já os dividendos podem ser tributados em 10% na fonte caso ultrapassem o total de R$ 50 mil mensais.

O calendário de abril pode ser atualizado ao longo do mês, conforme novas comunicações forem feitas pelas empresas ao mercado.