Ibovespa sobe mais de 1% com aceno de trégua de Trump no Irã; dólar recua

O Ibovespa iniciou as negociações desta terça-feira, 31, em leve alta, mas rapidamente ganhou força, refletindo um ambiente externo mais favorável e ajustes típicos de fim de mês. Às 10h26, o principal índice da B3 avançava 1,71%, aos 185.639 pontos.

No câmbio, o movimento também era de alívio. O dólar à vista operava em queda desde a abertura e, no mesmo horário, recuava 0,49%, cotado a R$ 5,222.

A sessão tende a ser mais volátil no mercado doméstico por conta da formação da Ptax de fim de mês, taxa de referência usada em contratos cambiais. Além disso, março caminha para interromper uma sequência de oito meses consecutivos de alta do Ibovespa, o que também pode influenciar ajustes de posição por parte dos investidores.

Disposição de Trump em encerrar operações militares anima mercados

No radar, os mercados acompanham novos sinais de possível desescalada do conflito entre Estados Unidos e Irã, ainda que os ataques persistam. A percepção de menor risco geopolítico contribui para o apetite por ativos de risco, mesmo em meio às incertezas.

No mercado de petróleo, contudo, os preços seguem elevados. O Brent, referência global, sobe quase 4%, com o barril a US$ 117,12. Já o WTI, referência nos Estados Unidos, opera praticamente estável, com leve queda de 0,07%, a US$ 102,83 — ainda nos maiores níveis desde julho de 2022.

Investidores também repercutem reportagem do The Wall Street Journal indicando que o presidente Donald Trump teria sinalizado a assessores disposição para interromper as operações militares, mesmo com o Estreito de Ormuz ainda fechado, uma rota estratégica por onde passa cerca de 20% da produção global de petróleo. A avaliação seria de que forçar a reabertura poderia prolongar o conflito.

Em paralelo, o secretário de Estado Marco Rubio apresentou, no âmbito do G7, uma proposta para que o Estreito seja administrado por uma coalizão multinacional.

Do lado iraniano, o Ministério das Relações Exteriores reiterou que não houve negociações diretas com os Estados Unidos ao longo dos 31 dias de conflito, afirmando que eventuais contatos ocorreram por meio de intermediários. Autoridades americanas, por sua vez, indicam incertezas sobre a capacidade decisória dos interlocutores iranianos.

No campo operacional, a União Europeia anunciou a ampliação de suas operações navais no Mar Vermelho e no oeste do Oceano Índico, embora sem engajamento direto, até o momento, em missões de proteção ao fluxo energético via Ormuz.

O cenário externo, portanto, segue sendo o principal vetor para os mercados globais nesta sessão, com investidores atentos a qualquer sinal mais concreto de redução das tensões.

Àsia fecha em queda, mas Europa e EUA avançam

Antes das informações de que Trump estaria disposto a encerrar as operações militares no Irã, as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em queda, sobretudo Japão e Coreia do Sul, mais expostos ao choque de energia e ao risco de abastecimento via Estreito de Ormuz, com a pressão da guerra no Irã, que entrou na quinta semana.

Liderando as perdas na Ásia pelo segundo pregão consecutivo, o índice sul-coreano Kospi tombou 4,26% em Seul, enquanto o japonês Nikkei caiu 1,58% no Japão, e o Taiex cedeu 2,45%, em Taiwan. Ao longo de março, o Kospi acumulou perdas de 19,1% e o Nikkei, de 13,2%, em meio a esse primeiro mês da guerra.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,80%, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 1,71%.A exceção foi o índice Hang Seng, de Hong Kong, que garantiu modesta alta de 0,15%.

"Na Europa e nos futuros de Nova York, porém, o tom virou para positivo após reportagem do Wall Street Journal indicar que Donald Trump estaria disposto a encerrar as operações militares mesmo sem a reabertura imediata de Ormuz. O mercado leu a sinalização como um possível início de desescalada, reduzindo o prêmio de risco global, derrubando yields", disse o analista Eduardo Marzbanian em relatório da Eleven Financal.

O índice DXY permanece ao redor de 100, enquanto o rendimento dos Treasuries de 10 anos recua para próximo de 4,33%.

Entre as bolsas europeias, o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,79%, mas acumula em março perdas que poderão ser as maiores desde meados de 2022, segundo a CNBC, interrompendo uma sequência de oito meses positivos, de acordo com a Reuters.

A Bolsa de Londres (FSTE) subia 0,79%, a de Paris (CAC) avançava 0,66% e a de Frankfurt (DAX) ganhava 0,85%. A de Milão (FSTE MIB) tinha alta de 1,03%.

Enquanto no pré-mercado dos Estados Unidos, o futuro do índice Dow Jones avança quase 1%, o S&P sobe 1,07% e o Nasdaq registrava alta de 1,05%.