Vale (VALE3) começa a construção do Projeto Zhongzhai na China

A Vale (VALE3) informou nesta quarta-feira, 13, o início das obras do Projeto Zhonghai na China.

O projeto é uma parceria entre a Vale e as empresas chinesas Jiangsu Shagang Group Co. e Ningbo Zhoushan Port Company Limited.

A infraestrutura será realizada no porto Ningbo Zhoushan, localizado na baía de Xangai, considerado o porto mais movimentado do mundo.

Segundo o comunicado da Vale, o Projeto Zhonghai iniciará suas operações no segundo semestre de 2023.

O objetivo da obra é desenvolver instalações de de silo-blending para até oito tipos de minérios diferentes, com uma capacidade de 15 toneladas por ano no Terminal de Minério de Zhongzhai, localizado na província de Zhejiang, China.

Após a conclusão do projeto, os minérios blendados serão fornecidos com exclusividade ao grupo Jiangsu Shagang.

O compromisso da Vale é o de fornecer parte das cargas blendadas, com produtos de alta qualidade como BRBF, além de prestar assistência técnica.

A capacidade do berço de descarga do Terminal de Minério de Zhongzhai é de 300 mil toneladas e pode receber navios do tipo Guaibamax.

O que é o a Pré-blending, de acordo com a Vale (VALE3)

O termo "blendar" no setor de mineração é utilizado para indicar produtos uniformes que foram criados através de um processo de mistura de substâncias.

Já o pré-blending é uma técnica inovadora e que propõe a utilização de silos para a mistura simultânea de vários produtos do minério de ferro diretamente no porto, processo que é geralmente feito em siderúrgicas e antes da etapa de sinterização.

No fato relevante, a Vale ressaltou que o processo de pré-blending trará valor para o seu portfólio de serviços de supply chain.

“O Projeto Zhongzhai Pré-blending está alinhado com nossa estratégia de entregar valor aos nossos clientes por meio da nossa supply chain estendida. Tanto o blending quanto o pré-blending são resultados da inovação, que na Vale é considerada uma das alavancas para atingirmos nosso propósito. Sempre inovamos para nos aproximarmos de nossos clientes, oferecer melhores produtos e serviços e ajudá-los a otimizar seus negócios.”, informou Rogerio Nogueira, diretor de marketing de minério de ferro da Vale.

Nogueira também participou da cerimonia de inauguração das obras que contou com a presença da presidente da Vale China, Tracy Xie.