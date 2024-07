Ibovespa abre próximo à estabilidade com maior aversão a risco no mercado

Após interromper a sequência de 11 altas consecutivas na véspera, o Ibovespa abre a sessão desta quarta-feira, 17, também em queda de 0,04% aos 129.053 pontos. O dia hoje é marcado pela divulgação do Livro Bege e dados da produção industrial dos Estados Unidos. O clima do mercado, segundo especialistas, é de uma aversão à risco tanto local, quanto global.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,04% aos 129.053 pontos

Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio, cita que as notícias de que os Estados Unidos estão estudando restrições mais duras às empresas que fornecem tecnologia à China é um dos motivos que colabora para a tese de cautela no exterior.

Já por aqui, o mercado ganhou no dia anterior um pico de estresse com o vazamento de trechos da entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à TV Record. Os ruídos pressionaram a bolsa e o dólar ao longo dia, com a divisa americana chegando a subir 1%. Porém, após o mercado absorver, o câmbio se acalmou e encerrou o dia no campo negativo. Hoje, a divisa pode voltar a sentir os reflexos de uma maior incerteza fiscal.

As partes que circulavam mostraram que Lula teria dito que ainda precisa ser convencido sobre o corte de gastos e que não segue muito preocupado no que tange a meta fiscal, apesar de ter se comprometido com o arcabouço fiscal. A entrevista, no entanto, foi ao ar às 20h, e mostra Lula dizendo que o governo seguirá as regras do arcabouço fiscal e que revisará os gastos públicos para que o governo consiga cumprir a meta fiscal neste ano.

Agora, o mercado aguarda com expectativa o relatório bimestral de receitas e despesas, previsto para 22 de julho, que trará detalhes sobre contingenciamentos ou bloqueios de valores, explica Luiz Felipe Bazzo, CEO do Transferbank. O ministro Haddad anunciou um corte de R$ 25 bilhões nas despesas para o Orçamento de 2025, o que, segundo o executivo, poderá impactar positivamente o cenário fiscal e a confiança do mercado, também ajudando na valorização do real.

Vale (VALE3)

Ontem, a Vale (VALE3) fechou a sessão com queda de 1,04%, o que puxou o índice para baixo. A desvalorização estava relacionada ao recuo do minério de ferro em Dalian, o que também pode se repetir hoje, já que a commodity encerrou as negociações com forte queda de 2,66% nesta quarta-feira. Às 10h46, os papéis da mineradora caíam 0,66%.

Entretanto, investidores também repercutem os dados positivos de produção e venda do segundo trimestre de 2024, o que pode dar um tom de otimismo para as ações. Segundo o relatório, a produção de minério de ferro no segundo trimestre de 2024 foi de 80,598 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 2,4% em relação ao mesmo período de 2023.

Na comparação com o primeiro trimestre deste ano, a produção avançou 13,8%. Em relação às vendas, a Vale destacou que no 2T24 a empresa comercializou 79,792 milhões de toneladas, uma alta de 7,3% na comparação anual e 25% na comparação trimestral.

Dólar hoje

Nesta quarta-feira, 17, o dólar sobe 0,71% a R$ 5,468. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 0,55%, a R$ 5,415.

Como é calculado o Índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.