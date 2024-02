Vale (VALE3), CMIN (CMIN3), Usiminas (USIM5) operam em queda no Ibovespa. O que está acontecendo?

A Vale (VALE3) e seus pares do setor operam no vermelho nesta segunda-feira, 19. Em um dia de baixa liquidez no Ibovespa, as mineradoras e siderúrgicas são afetadas pela volta do feriado de Ano Novo Lunar na China. Isso porque as negociações do minério de ferro encerraram com baixa de quase 3% no mercado internacional.

Na bolsa chinesa de commodities, a Dalian, o minério de ferro retomou do recesso de uma semana com queda de 0,52%, com a tonelada cotada a 951,50 iuanes — aproximadamente US$ 132,19. Já na bolsa de Cingapura a desvalorização foi maior: queda de 2,91%, com a tonelada a US$ 127,45.

Diante da queda na matéria-prima, as mineradoras, siderúrgicas e metalúrgicas operam no campo negativo do Ibovespa hoje. Por volta das 11h50, as cotações das empresas eram:

Vale (VALE3): -0,90%

-0,90% CSN Mineração (CMIN3): -1,23%

-1,23% CSN (CSNA3): -1,94%

-1,94% Usiminas (USIM5): -2,08%

-2,08% Gerdau (GGBR4): -0,90%

-0,90% Metalúrgica Gerdau (GOAU4): -0,60%

Queda da VALE3 pesa no Ibovespa

Como as ações da Vale (VALE3) têm peso relevante na carteira, perto de 13%, a sua queda no pregão responde por quase a metade do recuo do Ibovespa — que opera em baixa de 0,32%, aos 128.315 pontos.

É importante lembrar que na quinta-feira, 22, a mineradora divulgará seu balanço do quarto trimestre."Pode se dizer que a queda é quase toda por conta do recuo do minério de ferro. O restante dos papéis, no geral, está quase todo positivo", diz o estrategista-chefe da Monte Bravo, Alexandre Mathias.

Com informações do Estadão Conteúdo