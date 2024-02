Ibovespa agora: bolsa opera em queda com Vale (VALE3) e mineradoras

O Ibovespa desta segunda-feira, 19, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,30%, aos 128.335 pontos. Por aqui, o pregão promete ser de baixa liquidez, devido ao feriado nos Estados Unidos. Enquanto os nossos vizinhos de continente ficam sem negociações, quem voltou nesta segunda foi a China do feriado de Ano Novo Lunar, que manteve os mercados por lá fechados por uma semana.

Antes da abertura do mercado, o Banco Central publicou o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB, referente ao mês de dezembro. Na comparação com o mês anterior, o indicador registrou alta de 0,82% — segunda alta consecutiva. O resultado ficou acima das expectativas, que apontavam para um avanço de 0,75%. No ano, o IBC-Br acumula crescimento de 2,45%, e em 12 meses, também 2,45%.

Ibovespa agora

IBOV: - 0,30%, aos 128.335 pontos.

Para o economista André Perfeito, os dados divulgados nesta segunda-feira mostram que, de fato, o Brasil deve crescer em torno de 3% em 2023. “Contudo, vale reforçar o que já estamos falando nos últimos meses: muito do crescimento se dá sobre uma base de comparação ainda frágil, logo crescer na margem não é ‘tão difícil’ assim”, diz.

Fora daqui, os mercados americanos estarão fechados visto que nesta segunda-feira é feriado do Dia do Presidente. Isso promete dar menos liquidez às negociações. Por outro lado, a China volta do recesso de uma semana do feriado de Ano Novo Lunar. O principal índice de ações chinês, o Shangai Composite subiu 1,56%, com expectativas de que o consumo tenha aumentado durante o feriadão chinês.

No radar corporativo, os investidores estão na expectativa pela temporada de balanços do quarto trimestre de 2023 que seguirá nesta semana. Os resultados mais aguardados são da Vale (VALE3) e da WEG (WEGE3). Hoje, depois do fechamento, será a vez do Carrefour (CRFB3).

Ainda sobre as empresas, a bolsa brasileira é afetada negativamente com a queda da Vale (VALE3) — que responde por quase 13% do índice — e seus pares de setor. O movimento ocorre devido à queda do minério de ferro, que em Dalian retomou do recesso de uma semana com queda de 0,52%, com a tonelada cotada a 951,50 iuanes — aproximadamente US$ 132,19. Já na bolsa de Cingapura a desvalorização foi maior: queda de 2,91%, com a tonelada a US$ 127,45.

Maiores altas do Ibovespa

Cogna (COGN3): +2,07%

Grupo Pão de Açúcar (PCAR3): +1,28%

Yduqs (YDUQ3): +1,26%

Maiores quedas do Ibovespa

Carrefour (CRFB3): -2,52%

Eztec (EZTC3): -2,08%

Usiminas (USIM5): -1,88%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta segunda-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,15%, a R$ 4,960. Na sexta-feira, o dólar fechou em queda de 0,04%, cotado a R$ 4,966.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

