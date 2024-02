Mega-Sena acumula e prêmio chega em R$ 87 milhões; veja como apostar

Ninguém acertou o último sorteio da Mega-Sena, o concurso 2689 com prêmio de R$ 59.004.698,46, realizado no último sábado, 10, em São Paulo. Assim, o prêmio acumulado soma R$ 87 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na próxima terça-feira, 20.

Os números sorteados no sábado foram: 16-48-52-47-09-20. Segundo a Caixa, 65 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 65.325,01, cada uma. Outras 4.926 apostas acertaram quatro números e receberão R$ 1.231,40.

Como concorrer à Mega-Sena?

Você pode apostar até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio (isto é, sábado) nas casas lotéricas, pela internet ou no app Loterias Caixa, disponível para iOS e Android. O volante, com seis dezenas marcadas, sai R$ 5,00 e o sorteio acontece às 20h.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

Segundo a própria Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860.

Bolão oficial

Você também pode fazer um bolão oficial, o que vai aumentar as suas chances de levar o prêmio, mas também significa dividir os milhões com o grupo de apostadores. Para isso, basta preencher o campo específico no volante. Os bolões têm preço mínimo de R$ 15, e cada cota não pode ser inferior a R$ 6.

O mínimo para jogar na modalidade são duas cotas, e o máximo é 100 cotas. Você pode fazer no máximo 10 apostas por bolão, e elas devem ter a mesma quantidade de números.

Você também pode optar por cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Na modalidade, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Não é possível comprar bolões pelo site, mas lá você pode adquirir seis opções de combos de jogos. O sistema pode escolher aleatoriamente os números da aposta, no formato "Surpresinha", ou você pode visualizar os números selecionados.